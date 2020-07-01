Под Екатеринбургом в частные руки продали 74 гектара леса

17:17 | 28.07.2020

У прокуратуры и Минприроды остались считанные дни, чтобы вернуть участок в собственность РФ

Из собственности Российской Федерации выбыл земельный участок площадью 74,7 гектар, расположенный в Белоярском городском округе. Фактически весь участок представляет из себя лесной массив – в прошлом году деревья начали вырубать, вызвав общественный резонанс в регионе. Прокуратура и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обратились в суд с требованием о взыскании ущерба в размере 49 миллионов рублей за вырубленные деревья и возврата участка в собственность РФ, но суд отказался удовлетворять требования госорганов. Как получилось, что леса стали переходить в частные руки – в материале veved.ru.



В июне прошлого года жители деревни Рассоха Белоярского городского округа забили тревогу – по населенному пункту стали ездить груженые лесовозы, а за полем в двух километрах появились лесорубы. Выяснилось, что идет вырубка сосен на земельном участке, принадлежащем бизнесмену Алексею Буцу и супруге местного депутата Ирине Бутаковой.



После огласки в СМИ на участок выезжали сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, которые выявили рубку лесных насаждений объемом 2,1 тыс. куб.м., написав в полицию заявление о возбуждении уголовного дела. В ходе рассмотрения материалов было установлено, что рубка лесных насаждений производилась Бутаковой и Буцем, однако в возбуждении дела было отказано в связи с принадлежностью земельного участка на праве собственности указанным гражданам.



После того, как рубка продолжилась, на место выезжали общественники, которые перекопали проезды для лесовозов, которые, как выяснилось, передвигались по территории чужого участка, принадлежащего, по информации veved.ru одному из депутатов Государственной думы. Работы по сносу деревьев впоследствии запретил и суд, а региональное Минприроды обратилось в Белоярский районный суд с требованием к Буцу и Бутаковой о взыскании ущерба, выразившегося в рубке лесных насаждений на общую сумму 49,4 миллионов рублей, а прокуратура потребовала признать сделку о продаже участка в частные руки недействительной.



В ходе рассмотрения данного дела были выявлены несоответствия в Едином государственном реестре недвижимости и государственном лесном реестре. Так, в соответствии с выпиской из государственного лесного реестра, указанный лесной участок лесоустроен, и, в силу закона, является федеральной собственностью, пусть и право Российской Федерации на него не зарегистрировано в установленном порядке. При этом в Едином государственном реестре недвижимости земельный участок, на котором произведена рубка, относится к землям сельскохозяйственного назначения (вид разрешенного использования - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства).



Участок был передан в частную долевую собственность Бутаковой и Буцу в августе 2017 года, когда администрацию Белоярского городского округа еще возглавлял Павел Юдин, которого жители еще надолго запомнят за холодные батареи в зимнее время. Известно ли было чиновникам, что земельный участок фактически расположен в границах земель лесного фонда ГКУ СО «Свердловское лесничество» сказать сложно. Известно, что на тот момент в ГКУ СО «Свердловское лесничество» работал супруг Бутаковой Алексей – он занимал должность главного специалиста по охране и защите леса и наверняка знал об «обременениях» участка. Более того, будучи еще и депутатом, мог предотвратить сделку, которая была совершена явно в его семейных интересах.



Любопытно, но районные чиновники подозрительно долго не замечали расхождений в реестрах. Участок был передан частным лицам (крестьянскому (фермерскому) хозяйству Рыжковой Д.А.) в аренду еще в 2008 году. В 2011 году между крестьянским хозяйством Рыжковой и Зарубиной (Криволаповой) Е.А. был заключен договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. В мае 2017 года Криволапова. обратилась в администрацию Белоярского городского округа с заявлением о предоставлении указанного земельного участка в собственность. Районные чиновники проявили удивительную оперативность, уже спустя месяц заключив договор купли-продажи спорного участка, а Криволапова поспешила оформить на него право собственности, спустя две недели перепродав Бутакову и Буцу.



Как следует из материалов суда, «проведенной прокуратурой проверкой установлено, что заключение оспариваемых договоров купли - продажи состоялось в целях приобретения в частную собственность земель лесного фонда под видом земель сельскохозяйственного назначения, что свидетельствует о мнимости сделок, заключенных ответчиками. Доказательства использования земельных участков для ведения сельского хозяйства на момент их приобретения Криволаповой Е.А. в собственность и после их отчуждения третьим лицам, не имеется, поскольку фактически спорный земельный участок относится к категории земель лесного фонда. В связи с указанными обстоятельствами, а также наличием на земельном участке крупных лесных насаждений, земельный участок не мог использоваться для сельскохозяйственного производства. Данный участок лесоустроен, поставлен на государственный учет лесных участков, находящихся в собственности Российской Федерации».



По мнению прокуратуры, администрация Белоярки, заключая с Криволаповой договор купли-продажи спорного земельного участка, распорядился земельным участком лесного фонда, то есть вышел за переделы предоставленных муниципальному образованию полномочий, так как землями лесного фонда вправе распоряжаться Российская Федерация в лице уполномоченных органов, к которым администрация не относится.



Судья Белоярского районного суда Елена Самарина, изучив доводы сторон, посчитала, что Минприроды не предоставлено достаточно доказательств и посчитала, что земельный участок, принадлежащий Буцу и Бутаковой, не входит в состав земель лесного фонда. Также, согласно решению, Администрация Белоярского городского округа якобы обладала соответствующими полномочиями по распоряжению участком и полномочиями по установлению категории земли. И вообще, по мнению судьи, Минприроды и прокуратура обратились с иском в суд с пропуском срока исковой давности, оставив за Бутаковой и Буцем право собственности на участок.



Таким образом, 74,7 гектара земли с растущим на участке лесом ушло в частные руки. Не исключено, что после того, как здесь будет вырублена последняя сосна, появятся объявления о продаже участков под индивидуальную жилую застройку и строительства коттеджного поселка. Места здесь красивые, богатые грибами и ягодами, недалеко находится водоем, поэтому спрос на участки, несомненно, будет.



Впрочем, еще есть время сохранить белоярский лес – прокуратура и региональное Минприроды могут подать апелляционную жалобу на решение суда в срок до 3 августа включительно. В прокуратуре еще изучают решение суда, а в Минприроды пообещали подать жалобу в установленный законом срок (в распоряжении редакции есть соответствующий документ).

Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»