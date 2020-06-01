«Мы очень ждем своих посетителей»: как Екатеринбургский зоопарк выживает во время пандемии

Фото предоставлено Екатеринбургским зоопарком

Фото предоставлено Екатеринбургским зоопарком

Фото предоставлено Екатеринбургским зоопарком

Фото предоставлено Екатеринбургским зоопарком

Фото предоставлено Екатеринбургским зоопарком

Фото предоставлено Екатеринбургским зоопарком

Фото предоставлено Екатеринбургским зоопарком

– Самая главная проблема – это то, что зоопарк закрыт для посещения. Это значит, что мы лишены полностью своего дохода. Годовая смета зоопарка формируется на 70% из средств, которые нам поступают от продажи билетов и другой коммерческой деятельности, которая происходит на территории зоопарка, и это возможно только при условии, если зоопарк открыт для посетителей. Когда зоопарк закрыт, мы лишены полностью этого источника дохода. В этой ситуации мы находимся с 18 марта. Мы теряем большие суммы. Тем более, что сейчас наступают самые активные месяцы для нас. Мы пропустили привлекательный период, весенние каникулы. А в летние каникулы бывает до 10 тысяч посетителей в день. Мы теряем основные доходы.В июне обычно не только оплачиваем корма, зарплату, коммунальные и другие расходы, мы в июне, как правило, начинаем готовиться к зиме. Зимой посетителей у зоопарка немного, поэтому формируем финансовые запасы, чтобы прожить благополучно зиму, начиная с июня. А сейчас не только запасы сформировать не удается, но и текущие платежи все встали.При этом, зоопарк ни на минуту не останавливается, мы работаем круглосуточно, требуется вся та же уборка, всё то же инженерно-техническое обслуживание, тот же уход и питание.– Будет очень тяжело выбираться финансово. Долги растут. Сейчас, конечно, наш учредитель (Управление культуры), Администрация города поддерживают, финансируя оплату кормов и зарплату.Животные меньше получать не стали – все рационы сохранены и выполняются, также важно в полном объеме рассчитываться по зарплате с нашими сотрудниками, которые каждый день ходят на работу. Тем более что в летний сезон работы как правило, добавляется – животные, в условиях уральского лета, ночуют в теплых зимних вольерах, а днем выходят гулять в летние вольеры. Это означает, что объем уборки, в полтора-два раза увеличен. Трудно представить как мы будем входить в зиму, и как мы будем переживать её. Финансовая поддержка нам жизненно необходима.Но, с другой стороны, не могу не сказать и о некоторых плюсах. Зоопарк никогда не закрывался. Даже в военные годы он работал с посетителями. Сейчас, так как мы закрыты, выполняем серьёзные объёмы работ по благоустройству и озеленению территории. Надеюсь, что горожане будут приятно удивлены, увидев новые газоны, цветники, новые деревья, элементы доступной среды, лавочки.Очень хочется в юбилейный год порадовать наших посетителей, тем более, после столь большой разлуки.Работает практически весь состав, сокращать никого и не планировали. Работа идет своим обычным ходом, кто-то по графику уходит в отпуск, кто-то увольняется, кто-то вновь устраивается на работу, это не связано с пандемией. Коллектив работает стабильно. Все приходят на любимую работу, несмотря на то, что добираются, зачастую, с другого конца города, в общественном транспорте, подвергая свое здоровье опасности.На дистанционном режиме у нас работали несколько сотрудников, когда президент объявлял жесткие нерабочие недели. Тогда мы отпустили на дистанционный режим работников администрации: бухгалтерию, экономические службы. Сейчас они все работают в штатном режиме. Потому что обслуживают основные виды деятельности учреждения. Мы ни на минуту останавливаться не можем.– Некоторые действительно скучают. Обезьяны, попугаи… шла мимо попугаев – они все выстроились в ряд, с удивлением смотрят, на тех, кто мимо них ходит. А змеи очень хорошо себя чувствуют. Они обычно больше всего от посетителей устают, а сейчас они такие живые, постоянно в разных плоскостях их можно увидеть. Я таких оживленных змей никогда не видела. Их никто не пугает, по стеклам не стучит. Павлины ходят, хвосты у них у всех очень красивые, никто эти хвосты пока не выдрал, (они у нас доверчивые, подходят близко к ограждению пообщаться – из-за этого их перья становятся легкой добычей).А вообще во многих семьях у животных есть приплод, они выращивают своих детенышей, выводят гулять. Зеленые мартышки с лялькой гуляют, у кенгуру все малыши выползли из сумок, лисята, ленивец и еноты прятаться перестали. Все идет своим ходом, животные нормально развиваются в соответствии с природой и периодом времени года.– А адаптироваться, видимо, сложно будет нашим змеям, остальные будут рады. Потому что это только нам кажется, что мы на них смотрим. Был ремонт у нас, в павильоне обезьян, я очень часто заходила внутрь, смотрела вольеры. Когда находишься в вольере, восприятие совсем другое. Кажется, что они за нами наблюдают. Надеюсь, что всё будет нормально, животные будут рады встрече, и особенно будем рады мы.– Выводы делать рано - конечно, работа отличается. Мало того, у нас специалисты зооветчасти стали исследовать это на научном уровне. Есть совместная работа между зоопарками по изменению поведения животных, содержащихся в неволе, в условиях пандемии. Мы и сейчас ведем наблюдения, надеюсь, будут интересные выводы.Тем более, что у нас юбилейный год, мы готовимся к проведению научно-практической конференции, формируем сборник статей по материалам конференции, все это будет интересно пообсуждать в профессиональном сообществе.Если говорить о сотрудниках: с одной стороны, сложнее. Это не только пандемия, но ещё и лето, объем работы увеличен практически у всех служб и необходимые ремонты, спланированные на летний период выполнять надо. В условиях пандемии на средства опекуна мы провели капитальный ремонт артезианской скважины. Идёт ремонт комплекса вольер белых медведей, завершаем летние вольеры птиц, львов, вольер кубинского крокодила. Зоопарк же живой организм, обязательно выполняется подготовка летних вольер к выходу животных, у нас сегодня – одна труба рвется, завтра - кран слетает, электрическая проводка рушится, начатые до пандемии работы по обустройству и реконструкции экспозиций отдела герпетофауны надо обязательно завершать (животные отсажены и долго ждать физически не могут!) Это приходится ремонтировать собственными силами, быстро налаживать, восстанавливать, ещё раз, напомню, в условиях отсутствия прихода какого-либо финансирования. Поэтому если взять эту сторону, то, конечно, не просто. С другой стороны, пустые коридоры и гостевые зоны позволяют выполнять работы в непрерывном режиме. Еще раз подчеркну - коллектив работает стабильно.– Да, и в обычное время, вход на рабочие ряды жестко ограничен. Сотрудники зоопарка, в том числе работающие с животными, проходят медицинские профосмотры, ежегодно.Просто есть закон неписанный, когда специалисты одного отдела, одного вида животных, допустим герпетофауны никогда не зайдут на рабочий ряд хищных животных. Чтобы, исключить попадание инфекции из ряда в ряд. То есть у нас так и в обычное время, а сейчас тем более - очень аккуратны, постоянно обрабатываем поверхности общего соприкосновения, потому что не понятно, действительно, как животное может отреагировать на этот новый вирус.В зоопарке действует масочный режим по всей территории, особый режим в павильонах, обработка рук обязательно при входе, измерение температуры сотрудников. Это жестко контролируем. У нас народ послушный, они понимают эту проблему, сами себя тоже контролируют. И дезинфицирующее средство, конечно, идет в гораздо более увеличенном объёме, потому что мы обрабатываем все ручки, двери, на входах-выходах, в течение дня. Кроме того, работает режим «открытых дверей», во всех павильонах все двери в открытом состоянии, за исключением дверей рабочих коридоров, чтобы максимально исключить контакт через руки. Любой контакт, чтобы не передавать ничего.Все процедуры проводятся организованно. Учреждение обеспечивает коллектив индивидуальными средствами защиты.– В основном обезьяны. Приматы, мы точно знаем, что они человеческими болезнями болеют. А приматы у нас во всех павильонах есть. Мы очень аккуратны с ними, и к ним особое отношение. Прекращаем некоторые передвижки, вот как сидят в своих вольерах, переходят по перегонам и все. Лишний раз стараемся исключить какие-то возможные передвижения.– Как и в обычное время, утро начинается в зоопарке с того, что главный ветеринарный врач или дежурный ветеринарный врач, если это суббота или воскресенье, вместе с зооинженерами идут и смотрят всех животных. Кому-то надо витамины дать, кому-то укольчик поставить. Текущие проблемы у всех животных есть. У кого-то ухо, у кого-то лапа. Есть хронические заболевания, которые мы отслеживаем.– Сегодня среди людей семьями можно общаться везде, в машине семьями ездить можно. Так вот у нас животные тоже, как жили семьями, так семьями и живут. Они в отличие от людей ни в магазин не ходят, ни мусор выносить и в гости друг к другу тоже не ходят. Они у нас и так живут в условиях самоизоляции. Людям надо взять пример с наших животных, лишний раз из квартиры не выходить и по улицам не слоняться. В случае болезни животного, больного переводим в ветеринарную часть. У нас там и стационарные отделения есть и отделение интенсивной терапии, операционная, процедурный и рентген кабинеты – в общем,всё, что необходимо. Меры предосторожности у нас всегда выполняются. Зоопарк замкнутое пространство, нам любая болячка не нужна, тем более такая неизведанная.– Справляется. Мы, конечно, не идем, не жалуемся, не кричим о себе, надеемся, что о нас и так помнят. Но, тем не менее, непросто. Начинали, входили мы в эту пандемию очень сложно. То телефонную связь отключат, то бензин заблокируют, а ещё вывоз мусора и услуги охранного предприятия своевременно оплачивать надо… С очень многими организациями все-таки договорились об отсрочке платежей. И мы очень благодарны им за понимание и терпение. Понимаю, что все организации в такой ситуации находятся, но хочется надеяться, что к нам в этой ситуации повнимательней отнесутся – нельзя нас от электричества отключать и от других коммунальных и ветеринарных услуг.В этот непростой период с первого дня нам звонят как частные лица, так и организации с желанием помочь. Мы рады любой поддержке - финансовой, спонсорским стройматериалам, посадочным материалам, моющим и дезсредствам, инвентарю, оборудованию и т.д. Отмечу,что для города-милионника таких друзей зоопарка нашлось совсем немного, но наша благодарность им за любую помощь и поддержку безгранична!– Мы открыли онлайн-продажу билетов. Если хотите помочь зоопарку, надеюсь, что таких желающих много, это можно сделать здесь и сейчас, зайдя на сайт зоопарка и купив билет. С этим билетом можно либо до конца года прийти к нам, либо кому-то подарить. Это сейчас для нас будет очень хорошей поддержкой.Поступающие средства идут на приобретение скоропортящихся продуктов и на текущие нужды. Средства, которыми нас поддерживает город, преимущественно мы тратим на приобретение стратегических запасов. Это наши основные продукты, мясо, кура, рыба, сухие корма, крупы (за неделю съедаем 600 кг мяса, и фруктов-овощей на 150 тысяч рублей). Фрукты, овощи, зелень и скоропортящиеся молочные продукты впрок не купить! Бюджет поддерживает, но это все равно не покрывает 100% наших потребностей. На сегодня у нас есть долг по оплате продуктов, но опять же повторюсь, что многие идут на встречу, понимают нас, нет такого, чтобы прекратили поставки. И мы очень благодарны тем, кто работает с нами, понимает, что мы законопослушные, что мы надежные партнеры, что, если не сегодня, то завтра мы обязательно рассчитаемся. Мы благодарны всем тем, кто нас понимает и поддерживает.Возможно оформить опеку. Все её условия выложены на сайте, можно ознакомиться. У нас много опекунов появилось в эти дни. Это может быть и серьезная опека крупного животного, а можно взять какую-нибудь лягушонку симпатичную и опекать её, оплачивая 1000 рублей в месяц. Опекунские средства идут только на продукты питания. Это тоже прямая возможность помощи.– Любой человек заходит на сайт, смотрит список животных, которые подлежат опеке. Животных у нас около 1200 особей на экспозиции. Не все свободны, но можно найти себе понравившихся. Посмотреть, сколько стоит опека питомца, взвесить свои финансовые возможности и заключить договор опеки, позвонив к нам на телефон, который указан на сайте. А там уже как захотите. Если вы хотите разместить свою табличку около опекаемого животного, вы размещаете табличку. Если не хотите, то не размещаете. У нас есть опекун, который неизменно пять лет опекает жабу-агу, не публикуя своего имени. Опекун может прийти, посмотреть свое животное в зоопарк, какие-то мероприятия с ним провести. Вот такие преференции. Информацию об опекунах мы размещаем в своей печатной продукции, на сайте, на территории зоопарка (по согласованию).Стоимость опеки рассчитывается из стоимости рациона конкретного животного. Единственное, о чём хотелось бы сказать, у нас в зоопарке семейная политика, животные живут либо парами, либо группой. Ну есть, конечно, и одиночки, вот орангутанг у нас Захар,пока один, мы ему никак подружку найти не можем. Возможно оформление опеки над ним одним. А где группа или пара, то мы приветствуем, чтобы опекали сразу всех. Ну как из группы сурикатов выбрать того, кого ты опекаешь? Опекунство приветствуется, оно может быть интересным и взаимополезным. Это очень благородное дело. Оформить опеку не сложно, процедура чрезвычайно легка. Договор мы сами готовим. Индивидуально решаем все вопросы и с физическими и с юридическими лицами.– Конечно.– От мэрии нам были разрешены и в кратчайшие сроки оформлены необходимые передвижки по финансирование основных статей нашей сметы (корма, зарплата). А сейчас мы с нетерпением ждем заседания гордумы на которое вынесен вопрос о финансовой поддержке, о выделении дополнительных средств. Пока что дополнительных средств не выделялось, нам помогают выживать в запланированных нам средствах, передвигая деньги с четвертого квартала на второй. Очень надеемся, что нам возместят недополученные средства, то, что мы недополучили от продажи билетов, хотя бы частично. Для нас это крайне необходимо – это составляет более 70% годовой сметы учреждения. Уверена, депутаты и Администрация города поддержат зоопарк - единственный в Свердловской области.О других проблемах. Зоопарки попали Постановлением правительства РФ в список пострадавших отраслей. Но в перечень, сформированный в этом постановлении, внесен один код ОКВЭД экономической деятельности. В классификаторе видов экономической деятельности зоопарк упоминается дважды: в своем подклассе и в основном классе. В 2016 году ФНС России при автоматическом переходе на новые коды не были включены подклассы. А в перечень пострадавших отраслей, включили зоопарки, с кодом подкласса. Они различаются на одну цифру. Но из-за несовпадения кодов нам отказывают в продекларированной государственной поддержке. Мы в этой ситуации все привели в соответствие, сделали себе уже код подкласса, но, тем не менее, налоговая инспекция наша уже дважды нам отказала. Мы не являемся для них зоопарком, попавшим в список пострадавших.90 лет Екатеринбургский зоопарк не менял вида экономической деятельности, с первого дня занимаемся экспонированием животных, научно-исследовательской работой и просветительской. Обслуживаемся в одной и той же налоговой инспекции, так как не меняли свою территорию исторически. И, тем не менее, в этой ситуации нам приходится доказывать, что мы все эти годы зоопарк и что мы имеем полное право на помощь, как пострадавшая отрасль. От Союза зоопарков и аквариумов России готовится очередное обращение в Правительство РФ, а мы подали исковое заявление в суд.Положительное решение позволило бы нам налоги и страховые выплаты перенести на 2021 год, а эта сумма для нас немалая. Мы могли бы обеспечить в полном объеме зарплату нашим сотрудникам. Сегодня нам будет трудно зарплату выплачивать и за май, и за июнь, и за июль, и за август, потому что это те месяцы, когда мы традиционно зарплату платим полностью из своих доходов, которых сейчас нет. И в этой ситуации перенос выплаты налогов очень бы нас выручил.– У меня нет такого светлого ощущения, как у вас, к сожалению. Мы готовимся, мы очень ждем своих посетителей, но мы не сможем открыться сразу после снятия ограничений. По распоряжению Управления культуры мы можем открыться через 5 недель после снятия ограничений. И это правильно, потому что должно пройти время на адаптацию, нужно посмотреть, что будет происходить вокруг.Понимаете, хотелось бы открыться и уже непрерывно без сбоев работать дальше. Поэтому тут лучше чуть-чуть перестраховаться.У нас территория небольшая, большая часть экспозиции в павильонах. Мы, конечно, способны и готовы, отрегулировать количество людей в павильонах, мы можем это сделать, даже в период оздоровительной кампании, мы очень надеемся, что пойдут детские городские оздоровительные лагеря, во всяком случае звонки поступают уже от школ. Сформируем заранее график посещения. Мы умеем это делать.В сентябре Екатеринбургский зоопарк отмечает 90 лет со дня основания, у нас очень много мероприятий запланировано. Ждем посетителей, гостей. Сделаем всё, чтобы наши посетители, сотрудники и животные были в безопасности. Постараемся использовать опыт наших коллег, особенно тех, кто уже открывались и открылись, будем смотреть внимательно и будем сами аккуратны. Надеюсь, что долгожданная встреча принесет всем только положительные эмоции!