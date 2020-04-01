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19:29 | 23.04.2020

Снимок с места событий. Фото: соцсети

Поселковый вестерн на Урале

Вооруженный конфликт со стрельбой в Свердловской области: один из участников находится в больнице с простреленной головой

В поселке Пышма Свердловской области произошел вооруженный конфликт со стрельбой, в результате которого едва не погиб сын директора МУП «Водоканалсервис» Андрей Привалов. Несмотря на серьезное ранение, он выжил, и был доставлен в Екатеринбург на вертолете Центра медицины катастроф. По словам некоторых жителей Пышмы, произошедшее их нисколько не удивляет – о семье Приваловых в населенном пункте говорят давно. Об этом знал и молодой человек Андрей Горбунов, который ехал на встречу с Андреем Приваловым, поэтому при себе у него было ружье. По словам Горбунова, первым стрелять начал Привалов, а он лишь защищался. Подробности – в нашем материале.

Андрей Горбунов – простой 28-летний парень из Пышмы, отец двоих детей, работающий дальнобойщиком. Его односельчанин Андрей Привалов – сын директора местного муниципального Водоканала, на котором заместителем руководителя работает и его ранее судимый брат Анатолий, что совсем не смущает главу Пышминского городского округа Виктора Соколова, который якобы не замечает конфликт интересов. Третий брат Приваловых, Константин, проживает в Екатеринбурге, но когда того требуют интересы «семьи», приезжает в Пышму, где находится принадлежащее им кафе «Привал» и автомойка.

Судьба свела Андрея Горбунова и Андрея Привалова поздним вечером 20 апреля. Тогда к Горбунову приехали двое друзей, включая Сергея Никонова. Они посидели в бане, а ближе к трем часам ночи поехали на автомойку, расположенную рядом с кафе «Надежда», чтобы вымыть автомобиль Никонова «Субару Форестер». Спустя час туда же подъехал Антон Бурдов, Максим Ч. и Сергей по кличке «Прохор», которые загнали «Ладу» в бокс автомойки.

Через 15-20 минут к автомойке на «Ладе Гранте» приехал Андрей Привалов, у которого был конфликт с Антоном Бурдовым. Они зашли за угол автомойки, после чего через 5-7 минут Бурдов вернулся, на лице у него была кровь. Он рассказал своим друзьям, что его побил Андрей Привалов. Последний, в свою очередь, в телефонном разговоре друзьям Бурдова сообщил, что он ждет их около своего дома на улице Ленина, где все объяснит.

Вшестером они сели в «Субару Форестер» и поехали к дому Привалова, в багажнике лежало гладкоствольное ружье Горбунова. Как заявит позже Андрей Горбунов оперативникам, он знал, что у Андрея Привалова есть два охотничьих ружья, «из которых он уже стрелял по жилому дому из-за личных неприязненных отношений» (по данным veved.ru, несмотря на это инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по п. Пышма майор Игорь Попов не стал лишать его разрешения на оружие). Горбунову же ружье нужно было, чтобы в случае негативного развития ситуации обезопасить себя и своих друзей.

Они подъехали к дому Привалова, после чего четверо молодых людей вышли из машины, а Андрей Горбунов с товарищем остались в салоне. Далее, как заявляет Горбунов, он увидел, как Привалов открыл окно на втором этаже, достал два ружья и произвел выстрел. Его друзья бросились врассыпную, а он достал своё ружье из багажника и два раза выстрелил вверх – не прицельно, и, по его словам, лежа на сиденье, то есть выбрав крайне неудобную позицию для поражения.

После выстрелов Сергей «Прохор» и Антон Бурдов сели в машину, и все вместе они уехали с места конфликта, спрятав ружье на заброшенной котельной. Уже днем им стало известно о том, что Андрей Горбунов, стреляя из ружья, попал Андрею Привалову в голову. По данным veved.ru, после произошедшего Привалова на вертолете Центра медицины катастроф доставили в Екатеринбург, где оказали медицинскую помощь – несмотря на то, пуля попала в голову, он выжил, хотя тяжесть ранения была весьма серьезной.

Сам Андрей Горбунов в настоящее находятся в изоляторе временного содержания в Камышлове – по его признанию, у него не была умысла причинять телесные повреждения Привалову, он раскаивается в содеянном и признает свою вину. Его друзьям, по информации «Вечерних ведомостей», на время проведения оперативно-следственных мероприятий обеспечили госзащиту – по Пышме уже поползли слухи, что за Андрея Привалова им начнут мстить, а учитывая, что его семья пользуется покровительством со стороны руководства городского округа, опасения более чем обоснованные.

Врио начальника ОМВД России по Пышминскому району капитан полиции Денис Зыков оставил данную историю без комментариев.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пообещали предоставить комментарий чуть позже.

Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»

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