Общество
16:00 | 10.04.2020
На Среднем Урале установят жесткий контроль за реализацией нацпроектов
Член областного правительства рассказал об установках федерального центра, выговорах министрам и состоянии коррупции в регионе
– Ильхам Сабзалиевич, возглавляемый Вами Департамент создан чуть больше года назад. Каких успехов удалось добиться за это время?
– За этот период проведена большая работа, в первую очередь по организационно-кадровому формированию Департамента, который лишь в июне 2019 года был оформлен как юридическое лицо. Мы сразу приступили к совершенствованию нормативно-правовой базы, Департамент активно включился в обеспечение декларационной кампании, организацию профилактических, просветительских мероприятий, проводим разъяснительную работу. Все это находит положительные отзывы в госаппарате, среди коллег-чиновников. К слову сказать, к этим мероприятиям активно привлекаются наши коллеги из Общественного совета при Департаменте.
В ноябре 2019 года успешно проведен Департаментом V Антикоррупционный форум, в рамках которого реализовано более 700 мероприятий по всему региону. И, конечно, набирает обороты контрольная деятельность Департамента.
Проведено порядка 70 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц, за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено более 300 служащих разного уровня. В их числе – член правительства Свердловской области, министр, которому объявлен выговор. Сложили полномочия несколько депутатов.
Не могу не отметить, что повысился уровень исполнительской дисциплины по исполнению решений и поручений Губернатора. Проведено более 80 проверок выполнения его поручений. Количество таких проверок выросло на 40%. По результатам проверочных мероприятий 25 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, многим снижены размеры премиальной части заработной платы, и, опять же, объявлен выговор одному члену регионального правительства. Мы регулярно слышим, что вот не наказываются, мол, чиновники высокого уровня, наказывают только специалистов или заместителей. Нет, повторюсь, работа ведется, и министры также отвечают за свою профильную деятельность.
– Ваш Департамент проводил проверку в отношении постоянного представителя Свердловской области в органах государственной власти России Александра Овчарова, фамилия которого фигурировала в скандале о незаконной охоте. Что ему грозит и нашли ли свое подтверждение доводы, изложенные в СМИ?
– Действительно, Департамент проводил проверку в связи с упомянутой вами публикацией, но только лишь в части касающейся обстоятельств использования Александром Овчаровым служебного автомобиля в нерабочие и праздничные дни. Мы выяснили, что служебный автомобиль использовался на условиях аренды, возвращен в сохранности. Это что касается нашей компетенции. Остальные вопросы, изложенные в СМИ, находятся в ведении правоохранительных органов.
– При Департаменте недавно был создан Общественный совет. Кто вошел в число членов Совета, кого избрали председателем и не станет ли он очередной «ширмой», как это зачастую происходит с аналогичными организациями?
– Действительно, при Департаменте с начала текущего года функционирует Общественный совет. В него вошли солидные и уважаемые люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Среди них директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Руслан Долженко, тренер школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, спортсмен мирового уровня Гейдар Мамедалиев, член Общественной палаты Свердловской области, ветеран спецназа ФСБ «Альфа» Сергей Павленко и другие. Всего 10 представителей различных общественных и некоммерческих негосударственных организаций. Председателем Общественного совета избран Руслан Долженко, утвержден план работы совета (с ним можно ознакомиться по ссылке).
Мы убеждены, что Общественный совет не должен быть декоративным органом. В рамках взаимодействия планируем совместно с Общественным советом использовать антикоррупционные механизмы в целях предупреждения и профилактики коррупции
в госаппарате, среди чиновников областного и муниципального звена. Как уже отметил, члены Общественного совета активно привлекаются к участию в мероприятиях Департамента.
– Удалось ли за год Департамент сделать полностью самостоятельным органом, независимым от правительства региона?
– Сказать, что Департамент независим от правительства региона было бы некорректным, так как он подчинен и подотчетен губернатору Свердловской области, и входит в состав регионального правительства, возглавляемого главой региона. Тем не менее, это нисколько
не ограничивает нас в проведении контрольных и иных мероприятий, у нас не бывает привилегированных. Отмечу, что мы заинтересованы не столько в выявлении нарушений, сколько в их исправлении. Работа наша предупредительная, профилактическая.
– В ноябре прошлого года Департамент проводил анонимный опрос среди бизнесменов о состоянии коррупции на Среднем Урале. Насколько у нас все плохо или напротив, все хорошо?
– Да, было проведено социологическое исследование и согласно методическим расчётам в пятерке коррумпированных названы: СМИ, ГИБДД, коммунальные службы и правоохранительные органы. При этом, несмотря на высокий уровень информированности граждан о деятельности органов власти по противодействию коррупции, эффективность такой работы жители региона оценили ниже среднего. Лишь четверть опрошенных считает, что органы власти «делают все возможное». Результаты соцопроса говорят о необходимости повышения качества и эффективности своей работы.
Из соцопроса следует, что представители бизнеса часто сталкиваются с незаконными требованиями налоговых органов, полиции, противопожарного надзора, суда. Полагаясь на данные соцопроса, положительно оцениваются меры, принимаемые для борьбы с «деловой» коррупцией в Свердловской области. Представители бизнеса, лишь 14% из 300 опрошенных, столкнулись с давлением со стороны представителей власти.
В феврале мы провели круглый стол с представителями региональных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, Уральской торгово-промышленной палаты, Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, общественного совета при Департаменте, где как раз обсуждали результаты и меры по снижению уровня коррупции.
– Какие требования вы предъявляете для приема на работу и много ли среди ваших подчиненных бывших сотрудников силовых ведомств?
– Помимо обязательных требований, предъявляемых законом к кандидатам для поступления на государственную гражданскую службу и результатам конкурсных процедур, мы в обязательном порядке обращаем внимание на профессиональный и жизненный опыт претендента, его квалификацию. В ходе конкурса наряду с тестированием и собеседованием предлагаем кандидату защитить письменную работу.
На сегодняшний день штат Департамента почти укомплектован. Текучка кадров везде и всегда происходит, но у нас все стабильно. Команда собрана достаточно разнообразная. Большинство людей в Департаменте со значительным опытом государственной службы в федеральных либо региональных органах, много «бывалых» работников судебной системы, органов прокуратуры и юстиции, правоохранительных и налоговых органов, Вооруженных Сил.
В корпоративной команде Департамента трудятся экономисты, юристы и инженеры, среди них несколько кандидатов экономических и технических наук.
Специфика работы требует компетентности, преданности, деликатности, умение сочетать закон и справедливость.
– По Вашему мнению, какие слабые места существуют в борьбе с коррупцией в целом в России?
– Борьба с коррупцией не заключается ведь только в посадке конкретных лиц, надо смотреть шире – почему вообще есть такое явление, его причины, условия появления. Поэтому для проведения профилактической работы в госаппарате и среди чиновников и создаются профильные подразделения. В настоящее время отмечается рост количества коррупционных фактов в части освоения средств, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов, и федеральный центр нас уже ориентировал на более активную работу, на профилактику нарушений в этой сфере. Мы наращиваем контроль за расходованием бюджетных средств, надо следить за прозрачностью контрактной системы в сфере закупок. И при всем этом необходимо бороться с возможными конфликтами интересов, личной заинтересованностью должностных лиц.
– Сколько депутатов были лишены досрочно полномочий в прошлом году, и продолжится ли эта практика в 2020?
– В 2019 году досрочно прекращены полномочия 9 депутатов, среди которых есть даже председатель думы Сысерти Александр Карамышев.
Должен сказать, что выявляемость антикоррупционных правонарушений в последнее время повсеместно прогрессивно растет, особенно на муниципальном уровне, в связи с усилением контроля за соблюдением антикоррупционных правил. Полагаю, что через некоторое время количество таких нарушений пойдет на убыль. Проводимая Департаментом методическая работа способствует предупреждению нарушений антикоррупционного законодательства.
– Часть депутатов, которые в прошлом году были лишены полномочий из-за предоставления неполных либо недостоверных сведений об имущественных доходах, смогли вернуть мандат через суд. В частности, я говорю о двух депутатах из Алапаевского района. Что это – пробелы в законодательстве, демократичность судов или что-то иное?
– Да такой случай есть и это не пробелы, а совершенствования законодательства. Антикоррупционным законодательством не установлены критерии тяжести коррупционного нарушения. Мы руководствуемся разъяснениями Минтруда России «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения». Именно этот документ был принят во внимание судом второй инстанции, который пришел к выводу о незначительности допущенных нарушений и определил, что лишение полномочий как мера ответственности несоразмерно объему неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и счетах в банке, представленных депутатами.
Дело в том, что ранее за представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вне зависимости от существенности искажений к депутату применялась только одна мера ответственности – досрочное прекращение полномочий. Однако в федеральном законодательстве произошли изменения, предусматривающие, что за незначительные нарушения антикоррупционного законодательства могут применяться альтернативные меры ответственности. Например, предупреждение. Именно это учтено областным судом.
Вместе с тем в некоторых случаях важна не столько суровость наказания, сколько его неотвратимость и более мягкие меры ответственности действительно бывают оправданы. При этом заверю, что Департамент комплексно оценивает всю полученную информацию о допускаемых нарушениях, в том числе с учетом сложившейся судебной практики.
– Сколько свердловчан состоит в Ресстре лиц, уволенных в связи с утратой доверия?
– Доступ к реестру открытый. По состоянию на 2 апреля этого года в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены сведения о 2051 гражданах России. Из Свердловской области – 67 человек, из них 52 федеральных служащих, 2 госслужащих из областных органов власти, 4 депутата местных дум, 7 муниципальных служащих и 2 руководителя муниципальных учреждений.
Так, например, в реестре уволенных числится главный специалист планово-финансового отдела и государственных закупок Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Скуратова, экс-управляющий Администрацией Южного управленческого округа Михаил Астахов, 4 депутата районного уровня, 7 муниципальных служащих, среди которых начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил Константин Никкель, заместитель главы администрация городского округа Богданович по социальным вопросам Елена Жернакова, начальник отдела социальной политики
и информации администрация Богдановича Светлана Соболева. Есть также в списке руководители детского сада и школы.
Больше всего в реестре бывших сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области.
– Применялись ли уже на практике новые нормы законодательства о смягчении ответственности для депутатов, предоставивших неполные либо недостоверные декларационные данные?
– Да, такие случаи уже есть. В частности, в Талицком и Режевском городских округах к нескольким депутатам, допустившим несущественные нарушения при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, применена мера ответственности в виде предупреждения.
Понятие несущественного нарушения носит субъективный характер и требует оценки депутатами путем голосования на заседании думы муниципального образования. Это связано с тем, что для областного центра и для провинциального города критерии могут различаться.
При этом Губернатор Свердловской области вправе в случае несогласия с принятым думой решением обратиться в суд за досрочным прекращением полномочий депутатов.
– Согласно плану проверок Департамента, в феврале проводился аудит деятельности регионального Минстроя. Какие-то первые предварительные итоги известны?
– Да, в феврале проведена плановая проверка в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Предметом проверки являлись вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства, контрольной деятельности и исполнения поручений Губернатора и Правительства Свердловской области. Проверкой отмечены некоторые недостатки в основном характерные, которые требуют внимания руководства Министерства и курирующего замгубернатора.
– На Ваш взгляд, в какую сторону трансформируется коррупция в России?
– Это сложный, риторический я бы сказал, вопрос. Существуют понятия «рыночной» и «сетевой» коррупции. Различие между ними состоит в том, что при рыночной коррупции гражданин может обратиться за получением положительного решения к должностному лицу, допустим, при осуществлении им контрольных и надзорных мероприятий или предоставлении государственных и услуг. При «сетевой» же коррупции доступ к коррупционным услугам ограничен кругом родственных и дружеских отношений.
У нас сегодня наблюдается постепенный переход от рыночной коррупции к коррупции сетевой, которую, как вы понимаете, намного сложнее выявить. Для этого Департамент формирует профиль должностных лиц, обладающих соответствующими полномочиями, устанавливается круг взаимозависимых лиц, осуществляется перекрестный анализ имеющейся информации для целей выявления личной заинтересованности.
– Связываете ли какие-то ожидания в сфере борьбы с коррупцией с учетом обновления федерального Правительства?
– Мы предполагаем, что новое федеральное Правительство России принесет в борьбу с коррупцией новые взгляды и новые идеи. Многие из этих людей – технократы, это дает нам основание ожидать, что подход к борьбе с коррупцией изменится. Возможно, он станет более системным. Вероятно, продолжится информатизация, цифровизация отрасли, более интенсивным станет применение информационных технологий.
– Какие планы в Департаменте поставили на этот год?
– Главным образом провести декларационную кампанию 2020 года. При этом необходимо свести количество антикоррупционных нарушений среди чиновников и госаппарата к минимуму. В планах Департамента повысить эффективность деятельности Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области. В этом году планируем обсудить вопросы реализации Национального плана противодействия коррупции, взаимодействия госаппарата с гражданским обществом, соблюдения антикоррупционного законодательства мировыми судьями, лицами, занимающими муниципальные должности.
Внедряется система проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в автоматическом режиме.
Департамент также продолжит проверочную деятельность в рамках исполнения решений, поручений Президента и Губернатора. Особое внимание следует обратить на эффективность управления и расходования бюджетных средств, проблемные вопросы реализации инвестиционных проектов, закупочной деятельности.
Планируем активно использовать Общественный совет при Департаменте, так как борьбу с коррупцией необходимо вести не только со стороны власти, но и со стороны общественности. Ключевой момент – получение обратной связи от населения.
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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