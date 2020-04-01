Житель Екатеринбурга больше недели добивается сдачи анализа на COVID-19

В числе тех, с кем контактировал Дмитрий – муж Елены, была девушка, которая заболела пневмонией по возвращению из Таиланда в начале марта, сейчас она лежит в одной из екатеринбургских больниц, анализ на коронавирус у нее, по словам Елены, еще не готов. У мужчины, помимо прочего, есть хроническое заболевание – астма. На протяжении долгого времени у него проявлялись следующие симптомы: боль в горле и в грудной клетке, кашель, затруднённое дыхание и высокая температура. Елена беспокоится, потому что её муж действительно находится в зоне риска, ведь очень часто коронавирус поражает именно дыхательную систему. Кроме того, в их семье четверо детей, один из которых – грудной. Также, по словам Елены, их семья сталкивалась в подъезде и в лифте с соседкой, которая относительно недавно вернулась из Англии. Соблюдает ли девушка после заграничной поездки самоизоляцию – неизвестно.Когда в конце марта симптомы проявились, первым делом Елена, по совету операторов скорой помощи, вызвала участкового врача. По словам Елены, что врач вошёл в квартиру в верхней одежде, без маски, и не продезинфицировал руки перед осмотром. Когда она предложила ему воспользоваться антисептиком, он отшутился и сказал, что никаких вирусов не боится. Когда врача спросили, стоит ли сходить на флюорографию, он сказал, что направление выписать не может, но больной может прийти в больницу сам. После этого участковый врач выписал антибиотики и ушёл.На следующий день состояние больного не улучшилось. Елена снова вызвала скорую помощь, и спросила у приехавших врачей, где можно сдать анализ на коронавирус. Ей ответили, что его сдать нельзя. «Муж уже прямым текстом спросил: "я что, только когда подыхать буду смогу его сдать?", а они ответили: "получается, так"», – пожаловалась Елена.Девушка, которая приехала на скорой помощи, посоветовала Елене «в грубой форме» настоять на том, чтобы участковый врач выписал больному направление на анализ по коронавирусу, потому что решение об этом должен принимать как раз он, и такие полномочия есть только у него.Уже больше недели Елена пытается выяснить в различных ведомствах, как человеку в группе риска можно сдать анализ на коронавирус, но всё безуспешно.Сначала она звонила на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Звонила она и в полпредство президента РФ по УрФО, где у неё взяли все данные, вплоть до ФИО каждого из детей, и пообещали, что Роспотребнадзор свяжется с ними. Прошло четыре дня, но никто на связь до сих пор не выходил. Елена сетует: «Я трублю уже с 30 марта во все инстанции, чтобы как-то отреагировали. Но такого отношения я ещё не встречала».В Роспотребнадзор, кстати, Елена звонила несколько раз – и по региональному номеру, и по федеральному, а также оставляла письменную заявку. Все данные у неё также взяли, и пообещали связаться, однако этого до сих пор не произошло. Кроме того, она обращалась по единому номеру экстренных служб – 112.6 апреля Елена вновь позвонила на горячую линию федерального Роспотребнадзора, и её перенаправили на регионального специалиста. Когда женщина описала свою проблему, ей сказали, что анализы в регионе не делают (аудиозапись этого и других разговоров Елены с госорганами находятся в распоряжении редакции):-На сегодняшний день нет. У нас ни частные лаборатории не делают, ни государственные.-Да. На данном этапе не проверить.Также оператор пожаловалась на то, лаборатории не справляются с нагрузкой, и анализы не получается обработать в срок: «Лаборатории работают круглосуточно и не могут быстро сделать анализы даже у тех, кто прибыл из-за границы».Информацию о том, что тест-систем для проверки на коронавирус в Свердловской области нет, в пресс-службе регионального Роспотребнадзора опровергли. Непонятно только, почему такую информацию озвучивают операторы, которые общаются с обеспокоенными гражданами.В пресс-службе ведомства корреспонденту veved.ru рассказали, что на анализ людей направляют исключительно по показаниям: «Врач решает, обследовать ли определённого человека по тому анамнезу, который у него есть. Обязательному тестированию подвергаются люди, которые прибыли из-за границы, граждане, которые заболели ОРВИ в течение 14-ти дней после прилёта, а также больные пневмонией и люди старше 65-ти лет с признаками ОРВИ».Остальные группы граждан на сегодняшний день без направления врача провериться на коронавирус не могут, рассказали в Роспотребнадзоре.Остаётся неясным, что делать этим людям со своими симптомами и подозрениями. Очень похоже, что система, которая должна отвечать за их здоровье и безопасность, очевидно, не справляется со свалившейся на неё нагрузкой. Это доказывает тот факт, что различные части этой системы не могут взять ответственность, а перекладывают её друг на друга. Когда Елена обращалась в Роспотребнадзор, ей сказали позвонить по единому номеру экстренных служб (112). Оттуда её направляли обратно в Роспотребнадзор. Работники скорой помощи, которые приезжали по вызову, сказали обратиться к участковому врачу, но и он ничем не помог, и направление на анализ выписывать тоже не стал.На момент публикации материала получить оперативный комментарий ни у Минздрава Свердловской области, ни у регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией не удалось – на звонки никто не отвечал в течение двух часов.Добавим, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрирован 51 случай заражения COVID-19 и, по словам представителей региональной власти, распространение инфекции находится под контролем.