«Следующим документом будет рапорт о вашем освобождении от должности»

В ходе селекторного совещания Сухорукова высказалась о том, что главная цель на ближайшее время – обеспечить нахождение на рабочих местах не более 50% штата, почему-то ссылаясь на указ президента России Владимира Путина. Она предложила сотрудникам три варианта, чтобы на время нерабочей недели остаться дома. Первый – уйти в отпуск, причём неоплачиваемый, либо взятый из оплачиваемых дней, которые по праву предоставляются сотрудникам ежегодно. Второй – взять больничный, если на то есть основания. Третий – дистанционная работа из дома. Причём этот вариант Сухорукова назвала крайним, который следует рассматривать только «если не хватает отпусков и больничных».Получается, что сотрудники поставлены перед выбором – либо тратить законные отпускные на то, чтобы оставаться дома на время нерабочей недели, а возможно и дольше, ведь ситуация с коронавирусом развивается непредсказуемо, либо уходить в неоплачиваемый отпуск. Последний вариант для многих в трудной ситуации карантина невозможен. Ещё вариант – больничный, но для него нужны основания, которые есть не у всех. Таким образом, руководство регионального управления федеральной службы судебных приставов фактически принуждает сотрудников уходить на необходимую сейчас домашнюю самоизоляцию на невыгодных и неудобных условиях.Что касается дистанционной работы, Сухорукова заявила, что руководители отделов должны отпускать своих работников «под личную ответственность», и только тех, кого точно смогут обеспечить работой. При этом каждый сотрудник на «удалёнке» должен предоставлять ежедневный отчёт о количестве проделанной работы. О том же самом высказалась заместитель главного пристава, Ольга Хорькова, запись ее выступления также имеется в распоряжении редакции veved.ru: «Ежедневно работник, который работает на дистанционном режиме, отчитывается непосредственному руководителю, докладывает о проделанной работе, с предоставлением необходимого материала в электронном виде. Организуйте эту работу, что было видно, что работник не шатается где-то, не занимается непонятно чем, а находится дома и осуществляет свои функции в том режиме, который будет установлен в соответствие с этими документами».Госпожа Сухорукова также озвучила список тех, кто может работать, а кто должен уйти. «Не должны находиться на рабочих местах 50 % сотрудников следующих категорий: судебные приставы, исполнители, разрядники и технический персонал. В полном составе продолжают работу начальники отделов, заместители, судебные приставы по ОУПДС, дознаватели. Всего остального штата в размере 50 % от фактической штатной численности отдела не должно быть с понедельника», – заявила главный свердловский судебный пристав своим подчиненным.Госпожа Сухорукова подытожила свою речь на совещании достаточно резким замечанием о том, что каждый, кто не сумеет обеспечить план по уходу сотрудников на карантин, будет уволен: «В понедельник 50% [сотрудников] быть не должно на рабочих местах. Если сегодня, к 15 часам я не получаю от вас заявления любого вида, охватывающие 50% сотрудников названных категорий, следующим документом будет ваш рапорт об освобождении от должности, поскольку вы не справились с обязанностями, или кто-то не понимает всей серьёзности ситуации».Кроме того, сотрудники свердловского УФССП возмущены приказом руководства в собственные выходные самостоятельно заниматься санитарной обработкой помещений, вместо того, чтобы самоизолироваться дома. И это притом, что в штате есть уборщицы.Когда Ольге Хорьковой (заместителю Сухоруковой) задали вопрос, можно ли провести санитарную обработку в пятницу, в день совещания, а не на следующий день, в выходной, она сказала: «Все сроки определены. Зачем вы задаёте сейчас эти вопросы? Руководитель сказала, что и когда сделать. Я думаю, сейчас задавать этот вопрос мне достаточно бессмысленно. Вам сказали – сегодня вы работаете с заявлениями, , а обработка [проводится] завтра минимальным количеством лиц, не допуская скопления людей. Как вы её проведёте сегодня, если у вас весь состав фактически на работе находится?».Несмотря на то что Альбина Сухорукова сама ссылалась в своей речи на необходимость выполнения указа президента относительно нерабочей недели, она ставит сотрудников в заведомо безвыходное положение, при котором им трудно уйти на самоизоляцию, оставив свои рабочие места. Сейчас большинство из них сдались и подписали заявления на уход в неоплачиваемый отпуск, остальным же приходится придумывать, как выпросить больничный, и, вместо того чтобы закрыться дома на карантин в соответствии с указом президента, и указом губернатора Свердловской области, который ввел режим самоизоляции вчера, они вынуждены ходить по поликлиникам и мыть свои рабочие места.Как рассказали сами сотрудники регионального УФССП, они обращались в Государственную инспекцию труда по Свердловской области, где им подтвердили неправомерность происходящего. Им сказали, что в данном случае работодатель должен вывести сотрудников на гибкий график на неделю, которая по указу должна быть нерабочей, а не заставлять брать отпуска или специально «болеть».Кроме этого, сегодня в пресс-службе министерства труда РФ также сообщили, что работодатель не может принудительно отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, это может быть инициативой только самого работника.