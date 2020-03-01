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19:30 | 16.03.2020

Территория обанкроченного завода «Режникель». Фото: phototowns.ru

Жители уральского города спустя семь лет получат право строиться на своих участках

Депутат Госдумы через прокуратуру добился восстановления справедливости в Реже. Но все еще впереди

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин добился, чтобы уже в этом году была отменена санитарно-защитная зона в Реже, которая действовала, несмотря на закрытие местного завода «Режникель». Горожане получат право строиться на своих земельных участках – его у них отобрали семь лет назад. Теперь народный избранник намерен достучаться до нового Генпрокурора России, чтобы силовые структуры нашли и наказали тех, кто причастен к выводу средств с предприятия и последующему его разорению.

У жителей частного сектора города Реж (Свердловской область) появилась надежда, что в уже в этом году к ним вернется законное право на строительство и реконструкцию домов и коттеджей, находящихся в их частной собственности на принадлежащих им же земельных участках. Дело в том, что в 2013 году в муниципалитете установили санитарно-защитную зону вокруг завода «Режникель», которая охватывала значительную часть города. После этого и был введен запрет на новое строительство, который распространялся и на уже отведенные земельные участки. При этом их можно свободно продавать, какие-либо обременения отсутствуют - а вот строить никак нельзя.

Спустя несколько лет предприятие прекратило свою работу (ЗАО «Производственное объединение «Режникель» признано банкротом в октябре 2017 года, находится в стадии ликвидации). Соответственно, и деятельность, связанная с цветной металлургией, перестала осуществляться, но санитарно-защитная зона вопреки здравому смыслу продолжала действовать, ущемляя законные интересы режевчан.

В августе 2019 года к решению вопроса подключился депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. С августа по ноябрь 2019 года им было направлено три депутатских запроса в надзорные органы по сложившейся ситуации. В результате в ноябре 2019 года в Роспотребнадзор направлено представление о прекращении действия санитарно-защитной зоны ЗАО «ПО «Режникель».

Жители уральского города спустя семь лет получат право строиться на своих участках


Согласно ответу председателя Режевской Думы, протест прокуратуры рассмотрен и удовлетворен, работы по внесению изменений в параметры санитарно-защитной зоны будут проведены в 2020 году. Вопрос находится на контроле территориального прокурора.

- Логично, что если нет производства - то и люди не должны страдать от связанных с ним ограничений. Другой вопрос, а кто виноват в том, что некогда градообразующего предприятия в Реже больше нет? – заявил Дмитрий Ионин.

Действительно, представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин больше года как подключился к расследованию подозрительной истории неожиданного банкротства крупного предприятия.

«Режникель» прекратил работу в 2017 году. Тысяча человек потеряла свои рабочие места, по производственным перспективам города, планам его развития нанесен серьезный удар.

Ранее «Режникель», как и завод «УфалейНикель» входили в холдинг «Русникель». В 2012-2016 годах «Уфалейникель» взял десять кредитов в «Бинбанке» на сумму около 15,5 миллиардов рублей. Поручителем выступил «Режникель». Вместо вложения кредитных средств в производство, руководство «Уфалейникеля», например, в 2014 году выдало взаймы 1,2 миллиарда рублей некоей оффшорной кипрской фирме GEOMETAL ENTERPRISES LIMITED (ранее мы подробно писали об этой истории - читать здесь).

Далее, в 2015 году «Бинбанк», став санатором «Рост Банка», уступил последнему права требования долгов по кредитам, а «Уфалейникель» уступает права требования к оффшорной компании «Глоренц ЛТД», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Еще через два года, права требования к этой компании завод уступает «Трендстоун Лимитед» (Кипр). При этом долги на общую сумму 1,3 млрд. рублей были выкуплены всего за 70 миллионов. То есть предприятие берет огромный кредит, но деньги, в размере 1,3 миллиарда, направляет не на свою деятельность, а на счета иностранных фирм. А потом отказывается от права их требования всего за 70 миллионов. Кредит банку отдавать было нечем. Не удивительно, что после реализации такой схемы «Уфалейникель» «умер», похоронив вместе с собой поручителя – «Режникель».

Также была история с продажей за бесценок оставшегося имущества завода и схема с продажей «Режникелю» векселей еще одной фирмы с Кипра. После сделки векселя с завода просто исчезли.

– Собрав всю эту информацию и получив её подтверждения от конкурсного управляющего «Режникеля», ровно год назад я обратился с запросом в Генеральную прокуратуру и Центробанк, с просьбой провести расследование и привлечь виновных. Но, очевидные вещи, что завод «Режникель» угробили с целью вывести все деньги заграницу так и не дошли до конкретных представителей правоохранительных органов, – рассказал «Вечерним Ведомостям» Дмитрий Ионин. – Сейчас в Генпрокуратуре сменилась команда и, в очередной раз, я предпринимаю попытку достучаться до теперь уже нового Генерального прокурора России Игоря Краснова по фактам волокиты при расследовании эти очевидных схем убийства «Режникеля».

12 марта депутат направил Генпрокурору запрос с изложением схемы вывода средств с «Режникеля» и жалобу на годовое бездействие прокуратуры.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»

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