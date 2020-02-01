Оперативники свердловского ОБОП задержали «смотрящего» за Верхней Салдой

Владимир Кузнецов ознакамливается с постановлением об обыске

Участник группы Кузнецова - некто Толя Хромой

Обыски в доме Владимира Кузнецова по кличке Лис прошли ранним утром 26 февраля. По данным veved.ru, открывать двери силовикам в добровольном порядке он отказался. В разработке оперативников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области он находился примерно последние пять лет, и для этого было немало поводов.По данным «Вечерних ведомостей», в первый раз Владимир Кузнецов был судим в 1987 году по «стремной» для авторитета статье – ч.3 ст.117 УК РСФСР («Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней»). После отбытия наказания, в 1993 году был судим по «бакланской» – ч.2 ст.206 УК РСФСР («Злостное хулиганство»), в 1994 – вновь за хулиганство и по ч.1 ст.109 УК РСФСР («Умышленное менее тяжкое телесное повреждение»). Затем пошел по более тяжким статьям – в 1999 году судим по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой»), после чего уехал на «зону» на 7 лет, после освобождения начав заниматься ритуальным бизнесом. Колония его не исправила – в 2009 году Лис был осужден по ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство»), ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.В крайний раз Владимир Кузнецов оказался на скамье подсудимых в 2014 году, когда проходил обвиняемым по резонансному уголовному делу. В феврале 2013 года в Верхней Салде произошло жесткое убийство – местный житель Артем Иванов (в определенных кругах известен как Артемон) отрубил руки охраннику клуба «От заката до рассвета» Дмитрию Гусеву. Последний ранее побил некоего персонажа по кличке Улитка – тестя авторитета из Нижней Салды, что и стало причиной конфликта. В ночь с 4 на 5 февраля Иванов, Кузнецов и Гусев выпивали в кафе, после чего сели в вазовскую «девятку» и поехали в сторону лесного массива в направлении базы отдыха. В салоне автомобиля Иванов схватился за охотничий нож, которым Гусеву множественные удары в шею. В лесу Иванов отрубил жертве топором кисти рук, которые потом нашли на дне реки.Кузнецов в это время находился в кровью залитом автомобиле, который затем перегнали в принадлежащий его тестю гараж. Задержали самого Кузнецова спустя несколько дней, когда он находился на лечении в психиатрической больнице. Согласно приговору Верхнесалдинского городского суда от 30 июня 2014 года, Кузнецов был признан виновным по ст. 316 УК Российской Федерации («Укрывательство преступлений») с назначением наказания в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.При этом родители погибшего в ходе судебного следствия заявляли, что Кузнецов был одним из организаторов убийства, а Иванов лишь исполнителем. В автомобиле в момент совершения преступления также находился член нижнетагильской ОПГ Сергей Буньков (Буня) – в июле 1997 года он вместе с экс-спецназовцем Рабисом Исхановым по заказу зятя депутата Госдумы РФ Валерия Язева убил дочь владельцев екатеринбургского магазина «Океан».Одним их тех, кто входил в оперативно-следственную группу по раскрытию убийства Дмитрия Гусева, был начальник отдела по борьбе с оргпреступностью УУР ГУ МВД области Константин Строганов. Он, а также Сергей Максимов, возглавивший ОБОП после повышения Строганова (в настоящее время оба проходят службу в ГУ МВД России по Москве), в последующем начали разрабатывать и группу Кузнецова. Его яркая криминальная биография стала подспорьем в «карьере» - в уголовно-преступной среде Лис (получил такую кличку за врожденную хитрость) считался смотрящим за Верхней Салдой. Еще в 2000-х годах он сколотил вокруг себя небольшую группировку, в состав которой, в том числе, входили женщины.По данным издания, члены группы входили в контакт с собственниками квартир, имеющих большую задолженность за коммунальные услуги. Это были как хронические алкоголики, так и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, инвалиды. Впоследствии квартиры оказывались в собственности участников группы, а бывшие собственники оставались ни с чем. Так, например, в 2012 году члены группы «приобрели» квартиру у мужчины, который отбывал наказание в колонии, пообещав предоставить ему другое жилое помещение, а также разницу в стоимости. После выхода на свободу выяснилось, что предоставленная ему квартира находится в общежитии в аварийном состоянии, а с долгом предложили «подождать».По Верхней Салде Владимир Кузнецов разъезжал на внедорожнике Фольксваген Туарег с солидным госномером «700». По данным veved.ru, горожане боялись мужчину, другие же обращались к нему за помощью – например, когда надо было выбить долги. Согласно неофициальной информации, Лис также «крышевал» торговцев самогоном и других мелких «коммерсантов».Учитывая статус «смотрящего» за городом, к Кузнецову было приковано особое внимание со стороны оперативников свердловского ОБОП. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям, удалось собрать необходимую базу для возбуждения восьми уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).На основании возбужденных уголовных дел 26 февраля оперативники ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовом сопровождении бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии провели обыски по 7 адресам – по месту жительства Владимира Кузнецова и его сообщников (Игоря Г., «Коли Хромого» и др.). Сотрудниками правоохранительных органов изъяты расписки, документы и ноутбуки. Расследованием уголовных дел занимаются следователи областного ГСУ, завтра обвиняемым будет избрана мера пресечения.Отметим, что семья Владимира Кузнецова ранее проходила потерпевшей по другому уголовному делу – братьев Абиловых из Нижнего Тагила, которые вместе с сообщниками занимались разбоями и вымогательством. Участники этнической группы Абилова зашли в дом авторитета, начав махать кулаками – в результате инцидента пострадали сам Лис, его супруга и теща. Заявление он писать не стал – «не по понятиям», но в полицию обратилась его жена. В августе 2016 года братьев Абиловых и их сообщников задержали все те же оперативники ОБОП, а руководил операцией по их задержанию Сергей Максимов.