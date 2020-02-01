Свердловский облсуд рассмотрит громкое кадровое дело

20:17 | 21.02.2020

Начальник полка ППС Екатеринбурга борется за сохранение в должности: его карьеру погубили полицейские, обвиненные в изнасиловании

История с обвинением трех бойцов ППСП УМВД России по Екатеринбургу в изнасиловании девушки в августе 2019 года, как известно, закончилось большими кадровыми перестановками. Три непосредственных руководителя обвиняемых были уволены со службы в органах внутренних дел. В их числе командир полка ППСП по Екатеринбургу Сергей Васильев – полковник, о котором от личного состава можно было услышать лишь положительные отзывы. В декабре 2019 года Верх-Исетский районный суд восстановил его в должности, но решение было обжаловано. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27 февраля. Подробности – в нашем материале.



18 февраля в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников ППСП, обвиняемых в изнасиловании девушки, гражданки Республики Казахстан 18 августа 2019 года в служебном автомобиле. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 19 марта.



Резонансное уголовное дело, так или иначе, повлияло на карьеру 17 офицеров – трое были уволены, еще трое переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии. Самих сотрудников ППСП, обвиняемых в преступлении, также уволили со службы.



Среди уволенных – командир полка ППСП по Екатеринбургу полковник Сергей Васильев, который за 26 лет службы поощрялся 30 раз. Его уволили приказом врио начальника свердловского ГУ МВД Владимира Миронова на основании заключения служебной проверки, к которой есть много вопросов. Свое увольнение Сергей Васильев оспорил в судебном порядке, потребовав восстановить его в должности. Он подал иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга к МВД РФ, ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу и выиграл его.



Согласно материалам дела, из приказа о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения следует, оно применено к Сергею Васильеву за отсутствие обеспечения контроля за несением службы патрульно-постовых нарядов, ненадлежащем контроле за деятельностью структурных подразделений, не принятии надлежащих мер к предупреждению нарушений законности личным составом, не осуществлении должного контроля за работой по обучению и воспитанию личного состава. Осложняло положение Васильева то обстоятельство, что на момент вынесения взыскания у него уже действовало взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, за которым следует увольнение.



В суде Сергей Васильев смог оспорить большую часть вмененных ему недостатков в работе. Так, в целях организации контроля за воспитательной работой постоянно ставились задачи командному составу подразделений по проведению воспитательной работы, что зафиксировано в протоколах оперативных совещаний. Кроме этого, непосредственную работу по воспитанию личного состава должны проводить командиры батальонов и рот. Все мероприятия по индивидуально-воспитательной работе были выполнены в полном объеме во всех подразделениях городского полка ППСП.



Кроме этого, выводы комиссии по ослаблению контроля за воспитанием личного состава и не уделению внимания организации профилактической работы, Сергей Васильев также считает необоснованными. Им было организовано проведение инструктажей заступающих нарядов командным составом подразделений (командирами рот и батальонов, их заместителями, командирами взводов), которые присутствуют на всех инструктажах в пятнадцати отделах полиции Екатеринбурга ежесуточно. Он лично ежедневно проводил инструктажи при заступлении личного состава на обеспечение охраны общественного порядка при проведении общественно-политических и спортивных мероприятий.



По всем фактам чрезвычайных происшествий с участием личного состава ППСП проводились служебные проверки, которые инициировались либо руководством УМВД России по Екатеринбургу либо самим Васильевым. Все факты чрезвычайных происшествий рассматривались на оперативных совещаниях с командным составом и на общих собраниях личного состава. Вопрос соблюдения служебной дисциплины и законности стоял на особом контроле. Кроме того, осуществлялась проверка личного состава по месту жительства, проверка личного транспорта сотрудников, мониторинг социальных сетей.



О том, что работа с личным составом велась не только на бумаге, свидетельствует и другой факт. Так, по итогам семи месяцев 2019 года (то есть до вменяемого «ппсникам» изнасилования) зафиксировано снижение количества дисциплинарных проступков, произошедших дорожно-транспортных происшествий с личным составом ППСП, что свидетельствует о систематическом проведении профилактической и воспитательной работы, направленной на предупреждение нарушений закона.



«Составленное по результатам служебной проверки заключение в части выводов, касающихся Васильева С.А., не отвечает критериям полноты, объективности и всесторонности, не содержит достаточных доказательств совершения истцом дисциплинарных проступков. Равно как изданный ГУ МВД России по Свердловской области приказ в части применения к Васильеву С.А. дисциплинарного взыскания», – указано в решении суда.



О том, что Сергей Васильев скорее стал некой жертвой общественного резонанса, возникшего на фоне обвинения полицейских в изнасиловании девушки (безусловно, в случае установления их вины судом приговор должен быть жесткий и показательный), говорит и характеристика, которую ему дали по месту службы.



«За время службы зарекомендовал себя профессионально-грамотным и умелым руководителем, проводит индивидуально-воспитательную работу с личным составом, направленную на повышение результатов оперативно-служебной деятельности и укрепление служебной дисциплины в подразделении, координирует и обеспечивает организацию оперативно-служебной деятельности и боевой готовности подразделений полка, правильное и рациональное использование сил и средств полка на охрану общественного порядка, состояние дисциплины и психологического обеспечения личного состава полка», – указано в характеристике.



В результате суд удовлетворил требования Сергея Васильева о признании незаконным приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения из органов внутренних дел, а также восстановил его на службе. Как было указано, «решение в части восстановления на службе Васильева С.А. подлежит немедленному исполнению».



Решение было обжаловано, и теперь 27 февраля Свердловскому облсуду предстоит изучить доводы сторон. Восстановление Сергея Васильева в должности вызвало надежду личного состава полка патрульно-постовой службы полиции, что подразделение удастся сохранить в боеспособном виде (с учетом, конечно же, имеющихся материальных ресурсов, но это уже вопросы федерального масштаба). Что же касается уволенных бойцов ППСП, обвиняемых в изнасиловании, то ущерб репутации подразделения они нанесли более чем серьезный. Согласно данным МВД РФ, оценка уровня доверия граждан сотрудникам полиции в 2019 году выросла до 41,9% (в 2018 – 39,4%), но рост мог быть и больше – если бы не коррупция в органах внутренних дел, и вот такие эпизоды с изнасилованием в служебном «бобике».

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»