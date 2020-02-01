Общество
14:39 | 18.02.2020
Екатеринбургского застройщика призовут к ответственности
В списке претензий – рубка деревьев и заужение русла Исети
Жилой комплекс «Клевер Парк» на перекрестке улиц Машинной-Ткачей является одним из самых интересных и амбициозных девелоперских проектов в Екатеринбурге. Согласно планам застройщика, до 2030 года здесь будет освоена территория в 39,8 гектар, на которой будет жить более 8 тысяч человек. Несмотря на весьма удачный проект, и, казалось бы, тщательно подобранную команду профессионалов, в ходе освоения территории допускаются непростительные ошибки. Ввиду некоторой удаленности участка от центра города, не все их них становятся достоянием общественности.
В первый раз ЧП произошло в декабре 2017 года. Тогда, прямо в русле реки здесь едва не утонул экскаватор. В течение двух лет постепенно исчезло два небольших острова с растущими на них деревьями, не стало кустарников, которые росли вдоль берега. Изменилось и русло реки.
Все эти изменения можно проследить через картографический сервис Google Maps – съемки со спутника. Согласно снимкам, берег реки был с изгибом, но в ходе отсыпки берега русло выпрямили, несколько сузив его – это позволило застройщику соблюсти Водный кодекс РФ, который запрещает любое капитальное строительство ближе 20 метров к водному объекту. То есть изменение русла реки вызвано не только заботой о горожанах и созданием для них места комфортного отдыха, а еще и желанием возвести дополнительное здание максимально близко к урезу воды реки Исеть.
В декабре 2018 года стало известно, что Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства при строительстве жилого комплекса «Клевер Парк». Установлено, что силами подрядной организации ООО «АВ-Неруд» в нарушение требований Водного кодекса РФ в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, откаченные из котлована излишки воды сбрасывались в реку Исеть.
Кроме того, в ходе надзорных мероприятий установлено, что при строительстве моста произведена отсыпка береговой линии, в результате чего фактически заужено русло реки Исеть.
Тогда застройщик ООО «ЖК Клевер Парк» и подрядчик ООО «АВ-Неруд» отделались лишь представлениями со стороны прокуратуры.
Однако с такой позицией не согласился Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Ведомство протоколом от 23 января 2019 года привлекло ООО «Жилой комплекс «Клевер Парк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, компания нарушила специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе, водоохранной зоны объекта рыбохозяйственного значения реки Исеть (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).
Впоследствии суд прекратил производство за недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление.
Таким образом, застройщик и подрядчик отделались лишь, грубо говоря, «замечанием». Между тем, порядок вырубки деревьев и кустарниковой растительности определен законодательством. Вопрос – был ли он соблюден? Аналогичный вопрос и по изменению русла реки, береговой зоны. Все проводимые работы должны согласовываться с компетентными органами, должны проводиться компенсационные мероприятия, направленные на восполнение экологического ущерба. Более того, если бы застройщика суд обязал восстановить русло реки в изначальном виде, то, вероятнее всего, встал бы вопрос о сносе здания на Ткачей, 27 (по данным veved.ru, это здание возводила компания ООО «Красивые метры»).
Сейчас, когда застройщик приступил к освоению правого русла реки, вновь возникают риски угрозы нарушения водоохраной зоны – объект максимально приближен к руслу Исети. Так ли это, предстоит установить прокуратуре.
Другой не менее острый вопрос касается соблюдения требований пожарной безопасности. Здания в ЖК «Клевер Парк» находятся максимально близко друг к другу, что может создать трудности для проезда экстренных служб в случае ЧП. Кроме этого, требуется обратить внимание на инсоляцию – попадание солнечного света в жилые помещения.
В феврале 2019 года в ЖК «Клевер Парк» была произведена выездная проверка сотрудниками Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области, по результатам которой организации, обслуживающей ЖК – ООО УК «Клевер Парк» выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. В последующем в целях проверки исполнения выданного предписания произведена внеплановая выездная проверка, по итогам которой установлено, что нарушения требований пожарной безопасности не устранены.
Так, в частности, установлено, что она одном из объектов отсутствует исполнительная документация, акт проведения скрытых работ в части, касающейся «фасадных систем», высота путей эвакуации из помещений подземной автостоянки составляет менее 2 метров, собственниками помещений объекта изменены конструктивные и инженерно-технические решения без проекта, разработанного в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в связи с произведенными изменениями снижена эффективность работы противодымной вентиляции.
ООО УК «Клевер Парк» не согласившись с предписанием, обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском. По мнению представителей управляющей компании, предписание по ряду пунктов не является исполнимым, так как нарушения допущены на стадии строительства. Однако суд пришел к выводу, что после окончания строительства вне зависимости от действия либо бездействия третьих лиц, в том числе застройщика, именно на ООО УК «Клевер-Парк» возложена обязанность по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности здания в процессе его эксплуатации, в том числе устранение допущенных нарушений.
Известно, что ранее на объект также неоднократно выезжали с проверкой специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Так, в ходе проверки было установлено, что строительство офисного здания с рестораном осуществляется с нарушениями требований проектной документации. Согласно заключению сотрудников Департамента, в возведенных монолитных конструкциях второго и третьего этажа не обеспечена достаточная однородность и плотность бетона.
По данному факту был составлен протокол от 3 апреля 2019 года по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ, генеральному подрядчику ООО «Альфа Строй» было назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
Как указано в материалах дела, установленные Департаментом нарушения свидетельствуют о том, что генподрядчик пренебрежительно относится к организации строительства, действия компании «влекут отступление от проектных решений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».
На недостатки в ходе работ указывает и один из собственников офисных помещений в Клевер Парке – Сергей Вахонин. Он опасается, что в случае возгорания пожарным расчетам будет проблематично организовать работу пожарных автолестниц как между зданиями №23 и 25, так и между зданиями №25 и 27 по улице Ткачей, так как они могут функционировать лишь под определенным уклоном, а расстояние между объектами крайне небольшое. Создать препятствия в работе экстренным службам может и дефицит парковочных мест рядом с бизнес-центром.
По словам Сергея Вахонина, недавно ООО «Управляющая компания «Клевер-Парк», которое осуществляет эксплуатацию, обслуживание и текущий ремонт общего имущества и инженерных систем БЦ, а также обеспечение коммунальными услугами, начала практиковать отключение электроэнергии собственникам помещений, которые не согласны с позицией УК по вопросам начисления платы за управление общим имуществом зданий.
«Налицо конфликт интересов собственников БЦ Клевер Парк и аффилированной группы компаний во главе с бенефициаром Иваном Кузнецовым, которые пытаются самыми разными методами получить коммерческую выгоду. Так, путем угроз отключения или воды или той же электроэнергии УК понуждает небольшие компании подписывать кабальный договор управления и тем самым получать легальный повод наказывать любых несогласных с действиями УК, а так же повысить тариф на содержание имущества с 84 до 104 рубля за квадратный метр, хотя в среднем по городу цена 70-80 рублей за 1 м2. Все движется к тому, что в БЦ Клевер Парк будет огромный скандал, который заслуживает освещения во многих СМИ», – рассказал Сергей Вахонин.
Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»
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