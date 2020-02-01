Екатеринбургского застройщика призовут к ответственности

На верхнем снимке береговая линия по состоянию на 2011 год, здесь еще видно наличие острова. На нижнем снимке 2018 год. Разница очевидна. Снимки Google Earth

Ранее на этом участке Исети плавали десятки уток. Сейчас их можно сосчитать по пальцам.

Жилой комплекс «Клевер Парк» на перекрестке улиц Машинной-Ткачей является одним из самых интересных и амбициозных девелоперских проектов в Екатеринбурге. Согласно планам застройщика, до 2030 года здесь будет освоена территория в 39,8 гектар, на которой будет жить более 8 тысяч человек. Несмотря на весьма удачный проект, и, казалось бы, тщательно подобранную команду профессионалов, в ходе освоения территории допускаются непростительные ошибки. Ввиду некоторой удаленности участка от центра города, не все их них становятся достоянием общественности.В первый раз ЧП произошло в декабре 2017 года. Тогда, прямо в русле реки здесь едва не утонул экскаватор. В течение двух лет постепенно исчезло два небольших острова с растущими на них деревьями, не стало кустарников, которые росли вдоль берега. Изменилось и русло реки.Все эти изменения можно проследить через картографический сервис Google Maps – съемки со спутника. Согласно снимкам, берег реки был с изгибом, но в ходе отсыпки берега русло выпрямили, несколько сузив его – это позволило застройщику соблюсти Водный кодекс РФ, который запрещает любое капитальное строительство ближе 20 метров к водному объекту. То есть изменение русла реки вызвано не только заботой о горожанах и созданием для них места комфортного отдыха, а еще и желанием возвести дополнительное здание максимально близко к урезу воды реки Исеть.В декабре 2018 года стало известно, что Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства при строительстве жилого комплекса «Клевер Парк». Установлено, что силами подрядной организации ООО «АВ-Неруд» в нарушение требований Водного кодекса РФ в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, откаченные из котлована излишки воды сбрасывались в реку Исеть.Кроме того, в ходе надзорных мероприятий установлено, что при строительстве моста произведена отсыпка береговой линии, в результате чего фактически заужено русло реки Исеть.Тогда застройщик ООО «ЖК Клевер Парк» и подрядчик ООО «АВ-Неруд» отделались лишь представлениями со стороны прокуратуры.Однако с такой позицией не согласился Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Ведомство протоколом от 23 января 2019 года привлекло ООО «Жилой комплекс «Клевер Парк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, компания нарушила специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе, водоохранной зоны объекта рыбохозяйственного значения реки Исеть (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).Впоследствии суд прекратил производство за недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление.Таким образом, застройщик и подрядчик отделались лишь, грубо говоря, «замечанием». Между тем, порядок вырубки деревьев и кустарниковой растительности определен законодательством. Вопрос – был ли он соблюден? Аналогичный вопрос и по изменению русла реки, береговой зоны. Все проводимые работы должны согласовываться с компетентными органами, должны проводиться компенсационные мероприятия, направленные на восполнение экологического ущерба. Более того, если бы застройщика суд обязал восстановить русло реки в изначальном виде, то, вероятнее всего, встал бы вопрос о сносе здания на Ткачей, 27 (по данным veved.ru, это здание возводила компания ООО «Красивые метры»).Сейчас, когда застройщик приступил к освоению правого русла реки, вновь возникают риски угрозы нарушения водоохраной зоны – объект максимально приближен к руслу Исети. Так ли это, предстоит установить прокуратуре.Другой не менее острый вопрос касается соблюдения требований пожарной безопасности. Здания в ЖК «Клевер Парк» находятся максимально близко друг к другу, что может создать трудности для проезда экстренных служб в случае ЧП. Кроме этого, требуется обратить внимание на инсоляцию – попадание солнечного света в жилые помещения.В феврале 2019 года в ЖК «Клевер Парк» была произведена выездная проверка сотрудниками Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области, по результатам которой организации, обслуживающей ЖК – ООО УК «Клевер Парк» выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. В последующем в целях проверки исполнения выданного предписания произведена внеплановая выездная проверка, по итогам которой установлено, что нарушения требований пожарной безопасности не устранены.Так, в частности, установлено, что она одном из объектов отсутствует исполнительная документация, акт проведения скрытых работ в части, касающейся «фасадных систем», высота путей эвакуации из помещений подземной автостоянки составляет менее 2 метров, собственниками помещений объекта изменены конструктивные и инженерно-технические решения без проекта, разработанного в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в связи с произведенными изменениями снижена эффективность работы противодымной вентиляции.ООО УК «Клевер Парк» не согласившись с предписанием, обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском. По мнению представителей управляющей компании, предписание по ряду пунктов не является исполнимым, так как нарушения допущены на стадии строительства. Однако суд пришел к выводу, что после окончания строительства вне зависимости от действия либо бездействия третьих лиц, в том числе застройщика, именно на ООО УК «Клевер-Парк» возложена обязанность по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности здания в процессе его эксплуатации, в том числе устранение допущенных нарушений.Известно, что ранее на объект также неоднократно выезжали с проверкой специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Так, в ходе проверки было установлено, что строительство офисного здания с рестораном осуществляется с нарушениями требований проектной документации. Согласно заключению сотрудников Департамента, в возведенных монолитных конструкциях второго и третьего этажа не обеспечена достаточная однородность и плотность бетона.По данному факту был составлен протокол от 3 апреля 2019 года по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ, генеральному подрядчику ООО «Альфа Строй» было назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.Как указано в материалах дела, установленные Департаментом нарушения свидетельствуют о том, что генподрядчик пренебрежительно относится к организации строительства, действия компании «влекут отступление от проектных решений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».На недостатки в ходе работ указывает и один из собственников офисных помещений в Клевер Парке – Сергей Вахонин. Он опасается, что в случае возгорания пожарным расчетам будет проблематично организовать работу пожарных автолестниц как между зданиями №23 и 25, так и между зданиями №25 и 27 по улице Ткачей, так как они могут функционировать лишь под определенным уклоном, а расстояние между объектами крайне небольшое. Создать препятствия в работе экстренным службам может и дефицит парковочных мест рядом с бизнес-центром.По словам Сергея Вахонина, недавно ООО «Управляющая компания «Клевер-Парк», которое осуществляет эксплуатацию, обслуживание и текущий ремонт общего имущества и инженерных систем БЦ, а также обеспечение коммунальными услугами, начала практиковать отключение электроэнергии собственникам помещений, которые не согласны с позицией УК по вопросам начисления платы за управление общим имуществом зданий.«Налицо конфликт интересов собственников БЦ Клевер Парк и аффилированной группы компаний во главе с бенефициаром Иваном Кузнецовым, которые пытаются самыми разными методами получить коммерческую выгоду. Так, путем угроз отключения или воды или той же электроэнергии УК понуждает небольшие компании подписывать кабальный договор управления и тем самым получать легальный повод наказывать любых несогласных с действиями УК, а так же повысить тариф на содержание имущества с 84 до 104 рубля за квадратный метр, хотя в среднем по городу цена 70-80 рублей за 1 м2. Все движется к тому, что в БЦ Клевер Парк будет огромный скандал, который заслуживает освещения во многих СМИ», – рассказал Сергей Вахонин.