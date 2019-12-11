Уроки «выживания» от Романа Рудометова: непотопляемый чиновник продолжает возглавлять Октябрьский район Екатеринбурга

10:58 | 12.12.2019

Фото: екатеринбург.рф

В биографии префекта немало страниц, каждая из которых могла бы поставить крест на карьере любого другого служащего

В Екатеринбурге прошло больше года с момента избрания нового главы города. С момента прихода Александра Высокинского произошли радикальные кадровые перестановки. Своих мест лишилось большинство руководителей отраслевых и территориальных органов администрации, которых связывали с именем «серого кардинала» свердловской политики Владимира Тунгусова. Вместе с тем, многие старые управленцы по-прежнему продолжают работать на прежних местах. Один из них – глава администрации Октябрьского района Роман Рудометов. Знакомство с его трудовой биографией заставляет еще больше удивляться его «живучести». Подробнее – в материале «Вечерних ведомостей».



Роман Рудометов официально возглавляет администрацию Октябрьского района с мая 2017 года, а фактически – с ноября 2016 года. В должность Роман Рудометов заступил на фоне крупного скандала. Его непосредственным руководителем был Александр Мирошник, против которого было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями во время работы директором Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления. Суд признал Мирошника виновным, но освободил от наказания по амнистии. В мэрии Екатеринбурга посчитали, что амнистия является достаточным основанием, чтобы считать человека несудимым. Впрочем, такой случай не является чем-то особенным для того времени, когда городом руководила так называемая «команда Владимира Тунгусова», названная так по имени некогда заместителя сити-менеджера, а затем и первого заместителя губернатора. В 2017 году «Серый дом» до последнего не спешил увольнять коллегу Мирошника, главу администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко, задержанного с поличным при получении взятки. С осужденным сотрудником расстались только после того как областной суд оставил приговор (реальное лишение свободы) в силе.



Впрочем, в случае с Александром Мирошником, прокуратура и суд посчитали иначе. В итоге 3 ноября 2016 года он все-таки покинул районную администрацию, а его место занял Роман Рудометов. Сначала как исполняющий обязанности, а затем – как полноценный префект.



Получил премию – поделись



Примечательно, что Александр Мирошник переходил из ЕТТУ в администрацию Октябрьского района всего за три месяца до возбуждения дела, то есть, велика вероятность, что правоохранительные органы уже тогда основательно занимались схемами, которые затем суд посчитал незаконными. По странному совпадению, приход Романа Рудометова в префектуру также происходил на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с якобы имевшимися фактами поборов в свердловском управлении ГУ МЧС по Свердловской области.



В 2013 году СМИ распространили выдержки из некоего письма сотрудников спасательного ведомства, которые сообщили, что заместитель начальника главка – начальник управления надзорной деятельности Роман Рудометов и начальник управления государственного пожарного надзора Роман Баталов систематически требовали от подчиненных передавать часть квартальных премий. По оценкам СМИ, речь могла идти о суммах в пределах 400-750 тысячах рублей в квартал.



Через полгода после публикаций Роман Рудометов был уволен из МЧС, а вскоре нашел работу в администрации Октябрьского района. Сложно сказать, насколько увольнение было связано с публикациями. Вместе с тем, как нам стало известно, интерес со стороны следственных органов к ситуациям с поборами действительно был.



«Вечерним Ведомостям» удалось обнаружить документ за подписью руководителя Следственного отдела по Екатеринбургу Алексея Колбасина, направленный в адрес тогдашнего начальника ГУ МЧС по Свердловской области Андрея Заленского. В нем сообщается, что в отношении Романа Рудометова проводится доследственная проверка по статьям 159 УК РФ (мошенничество), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



«В ходе проверки установлено, что…Рудометов Р. А., используя свое должностное положение, препятствует проведению доследственной проверки путем оказания давления на подчиненных ему сотрудников ГУ МЧС по Свердловской области с целью изменения ими первоначальных показаний по обстоятельствам сбора Рудометовым Р. А. денежных средств», – говорится в документе.



В завершении документа Алексей Колбасин попросил Андрея Заленского провести служебную проверку и решить вопрос об отстранении Рудометова от занимаемой должности до конца проведения доследственной проверки. Какова была реакция главка МЧС на обращение начальника следственного отдела, неизвестно, как и то, почему уголовное дело так и не было возбуждено. Как бы то ни было, «команде Тунгусова» почему-то приглянулся бывший высокопоставленный сотрудник МЧС, который не только попадал под доследственную проверку, но и, как официально заявлял екатеринбургский СК, препятствовал ее проведению.



Замначальника за подчиненных не в ответе?



Если зайти на страницу, посвященную Роману Рудометову на сайте администрации города, то можно обнаружить, что в противопожарной службе он служил с 1989 по 2014 годы, но при этом подробно о том, какие должности, в том числе руководящие он занимал, не рассказывается. Возникают предположения, что это было сделано специально, чтобы лишний раз не напоминать о прошлом нынешнего префекта.



В Екатеринбург из родной Перми Роман Рудометов переехал в 2011 году. В Прикамье он также работал в государственном пожарном надзоре. Именно в период его работы произошла трагедия в клубе «Хромая лошадь», когда в результате пожара погибли более 150 человек. На данный момент эта самая крупная из подобных катастроф в современной российской истории.



Спустя десять лет родственники погибших по-прежнему считают, что далеко не все виновные понесли ответственность. Следствием и судом было установлено, что причиной пожара стало грубое нарушение правил противопожарной безопасности. Перед судом предстали несколько сотрудников госпожнадзора: начальник управления Владимир Мухутдинов, а также инспекторы Наталья Прокопьева и Константин Мрыхин. Наказание понес только руководитель, получивший штраф в 70 тысяч рублей за незаконную выдачу заключения о соблюдении требований пожарной безопасности, его же подчиненные попали под действие закона об амнистии.



Пока шло расследование уголовного дела и судебные разбирательства, Роман Рудометов исполнял обязанности руководителя краевого госпожнадзора, а затем был назначен полноценным руководителем аналогичного свердловского ведомства. Данное назначение уже тогда казалось довольно странным. Возможно, Роман Рудометов не был причастен к трагедии, но, тем не менее, его подчиненные оказались под следствием, а затем и на скамье подсудимых, а сам он через непродолжительное время получает назначение на вышестоящую должность. Особо странным это выглядит на фоне того, что после трагедии правительство Пермского края в полном составе подало в отставку.



Выговор за снег



Работа Романа Рудометова в должности главы администрации Октябрьского района тоже вызывает вопросы как у горожан, так и у городской администрации. Когда зимой и весной 2019 года после массовой критики относительно качества уборки снега мэр Екатеринбурга Александр Высокинский устроил объезд административных районов, от главы досталось и Роману Рудометову. Он получил выговор за неудовлетворительную работу с управляющими компаниями, которые ответственны за уборку дворов.



Имя Романа Рудометова всплывало в новостных повестках и в ходе декларационной кампании. Дело в том, что задекларированный им доход за 2018 год в полтора раза превысил доходы его непосредственного начальника Александра Высокинского и составил более шести миллионов рублей. За это время Роман Рудометов приобрел квартиру (на деньги от продажи другой недвижимости и заем в банке).



С начала нынешнего года Романа Рудометова видят за рулем нового автомобиля «Фольксваген-Туарег». По данным с автопорталов, стоимость машины начинается от четырех миллионов рублей. К слову, в прошлом году, согласно декларации, автомобиля у Романа Рудометова вообще не было.



Критика из-за неудовлетворительной работы и тот факт, что Роман Рудометов относится к старой управленческой команде, время от времени порождают в СМИ слухи о его возможной отставке, однако он по-прежнему остается в должности в отличие от большинства «тунгусовских» чиновников. Впрочем, после знакомства с его биографией складывается впечатление, что у чиновника есть какая-то повышенная устойчивость к разного рода неприятностям.

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»