Общество
19:15 | 14.06.2019
Нашумевшие на Урале образовательные курсы английского языка уличили в пропаганде
Лекторы из США на встречах с молодежью переходят от образования к политике
В ходе визита в одну из школ Верхней Салды 19 марта этого года в рамках проекта «Клуб английского языка» перед будущими абитуриентами выступил американец Джон Такер. При этом говорил гость вовсе не о популяризации английского языка или речевой практике.
«Утечка мозгов» и падение курса рубля
«Утечка мозгов. Это когда много образованных и интеллигентных людей покидают страну, уезжают куда-либо, потому что видят там больше возможностей. Мне кажется, что это достаточно распространено в России. Причиной этому послужило то, что рубль стал слабее, чем был, и для того, чтобы защитить свою покупательскую способность, люди работают за границей, где им платят в евро и долларах. Мне кажется, что, как вы знаете, если ты гражданин России, последние несколько лет у тебя гораздо меньше денег на мировом рынке из-за низкого курса рубля. Ты знаешь, что стало гораздо тяжелее платить за отдых и кредиты, потому что рубль не такой сильный, как прежде», – обратился Джон Такер к присутствующим на английском языке (редакционный перевод – дословный – Прим.).
В принципе ничего нового Джон Такер не сказал – проблема «утечки мозгов» действительно существует. Вот только дипработник почему то умолчал о том, что курс рубля снизился как раз из-за агрессивной политики США на нефтяном рынке и санкционного давления на Россию. Да и вообще, почему вместо просветительской работы он начал заниматься откровенной пропагандой?
Разжигание гражданских войн Советским Союзом
«Когда я только начинал свою карьеру, я был в месте под названием Сальвадор, в Латинской Америке. И в то время была гражданская война, и давным-давно все были убеждены, что Советский Союз стоял за гражданской войной, и Советский Союз создал эту коммунистическую революционную силу под названием Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти», – продолжил он свою пропагандистскую речь, не обмолвившись о вкладе Соединенных Штатов Америки в появление таких запрещенных в России организаций как Аль-Каида или Исламское государство.
Господин Такер рассказал о своей бывшей работе, при этом его слова косвенно свидетельствовали о том, что он является сотрудником американских спецслужб. Так, в разговоре с присутствующими он признался, что в 1980-х годах работал в Республике Эль-Сальвадор во время гражданской войны, являлся гражданским советником в Афганистане и Ираке, два года проработал в Саудовской Аравии. Известно, что кадры, направляемые в «горячие точки», ввиду специфики работы на территориях военных действий проходят специальную подготовку. Большинство из них, так или иначе, относятся к кадровому составу национальных спецслужб США.
Подозрительное образование
Наверное, подобные курсы в разные годы проходили в учебных заведениях Грузии, Сирии, Украины или, например, Венесуэлы. Направлены они, конечно, были не на интернационализацию образования, а скорее на попытку «прощупать почву» в молодежной среде и сделать некий срез и анализ мнений.
При этом вряд ли стоит ожидать, что условного «профессора МГУ», «прогрессивного лектора из России», приди он в Массачусетский университет с рассказом о том, как Штатами добывалась независимость или какова цена американской демократии, насаждаемой в разных уголках планеты, власти страны встретят с открытыми объятиями.
Денис Стрельцов © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
14.06.2019
19:51 | 14.06.2019
Пермяков приглашают принять участие в фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму
19:27 | 14.06.2019
В систему уральского «Автомобилиста» перешёл Дмитрий Жукенов
18:57 | 14.06.2019
На выходные в Перми будет закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Сибирской и Революции
18:48 | 14.06.2019
В Свердловской области уже почти две недели разыскивают мужчину
18:11 | 14.06.2019
15 июня в екатеринбургский парк имени Маяковского можно будет приехать на бесплатном автобусе
17:33 | 14.06.2019
На Сортировке в промышленной зоне появится пять многоэтажек
17:28 | 14.06.2019
Жилинспекция Зауралья лишила лицензий две управляющие компании
17:19 | 14.06.2019
В Кургане вода на Голубых озерах не прошла контроль Роспотребнадзора
17:04 | 14.06.2019
В Перми начинает работу автобус №50
16:46 | 14.06.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС за получение взятки от пьяного водителя
16:38 | 14.06.2019
Жители Екатеринбурга рассказали о «резиновых школах» в видеообращении к президенту
16:22 | 14.06.2019
Департамент Росприроднадора по УрФО выявил массу нарушений в деятельности «Сухоложскцемент»
16:18 | 14.06.2019
Прокуратура Зауралья начала проверку по факту смерти учителя от передозировки наркотиками
16:03 | 14.06.2019
Кушвинский городской суд вынес приговор наркосбытчику
15:41 | 14.06.2019
На Градсовете при главе Перми обсудили развитие транспорта и инфраструктуры, с ним связанной
15:39 | 14.06.2019
Курганское рыбное блюдо попало на «Вкусную карту России»
15:29 | 14.06.2019
Юрия Юдина, обвиненного в истязании детей, приговорили к условному сроку в Нижнем Тагиле
15:22 | 14.06.2019
Энергетики приступают к реконструкции теплосети между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской
15:16 | 14.06.2019
Ещё один курганский тепловоз сертифицирован на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза
14:26 | 14.06.2019
Екатеринбургский квартальный инспектор поедет в Ингушетию, чтобы обменяться опытом о благоустройстве городов
14:05 | 14.06.2019
В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Карнавал»
13:56 | 14.06.2019
На трассе М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу ликвидируют «зебру», светофор и остановку
13:37 | 14.06.2019
Южноуральский курорт предлагает альтернативу турецким пляжам
13:19 | 14.06.2019
В Прикамье наградили лучших врачей
13:18 | 14.06.2019
Представитель мусульман в Екатеринбурге отправил письмо президенту Татарстана с вопросом о строительстве мечети
12:39 | 14.06.2019
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края вошла в топ-10 федерального рейтинга
12:21 | 14.06.2019
В Перми на Троицу изменится движение транспорта
12:18 | 14.06.2019
Построенную дорогу на Широкой речке до сих пор не могут открыть