Нашумевшие на Урале образовательные курсы английского языка уличили в пропаганде

19:15 | 14.06.2019

Лекторы из США на встречах с молодежью переходят от образования к политике

Нашумевшие рекомендации о нежелательности участия уральских преподавателей и студентов в образовательных мероприятиях с участием американских лекторов действительно могли иметь серьезное обоснование. В распоряжение редакции «Вечерних ведомостей» оказались аудиозаписи участников, на которых со школьниками, которые пришли на «Клуб английского языка», ведут разговор о политике, в негативном свете выставляя Россию.



В ходе визита в одну из школ Верхней Салды 19 марта этого года в рамках проекта «Клуб английского языка» перед будущими абитуриентами выступил американец Джон Такер. При этом говорил гость вовсе не о популяризации английского языка или речевой практике.







«Утечка мозгов» и падение курса рубля



«Утечка мозгов. Это когда много образованных и интеллигентных людей покидают страну, уезжают куда-либо, потому что видят там больше возможностей. Мне кажется, что это достаточно распространено в России. Причиной этому послужило то, что рубль стал слабее, чем был, и для того, чтобы защитить свою покупательскую способность, люди работают за границей, где им платят в евро и долларах. Мне кажется, что, как вы знаете, если ты гражданин России, последние несколько лет у тебя гораздо меньше денег на мировом рынке из-за низкого курса рубля. Ты знаешь, что стало гораздо тяжелее платить за отдых и кредиты, потому что рубль не такой сильный, как прежде», – обратился Джон Такер к присутствующим на английском языке (редакционный перевод – дословный – Прим.).







В принципе ничего нового Джон Такер не сказал – проблема «утечки мозгов» действительно существует. Вот только дипработник почему то умолчал о том, что курс рубля снизился как раз из-за агрессивной политики США на нефтяном рынке и санкционного давления на Россию. Да и вообще, почему вместо просветительской работы он начал заниматься откровенной пропагандой?



Разжигание гражданских войн Советским Союзом



«Когда я только начинал свою карьеру, я был в месте под названием Сальвадор, в Латинской Америке. И в то время была гражданская война, и давным-давно все были убеждены, что Советский Союз стоял за гражданской войной, и Советский Союз создал эту коммунистическую революционную силу под названием Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти», – продолжил он свою пропагандистскую речь, не обмолвившись о вкладе Соединенных Штатов Америки в появление таких запрещенных в России организаций как Аль-Каида или Исламское государство.



Господин Такер рассказал о своей бывшей работе, при этом его слова косвенно свидетельствовали о том, что он является сотрудником американских спецслужб. Так, в разговоре с присутствующими он признался, что в 1980-х годах работал в Республике Эль-Сальвадор во время гражданской войны, являлся гражданским советником в Афганистане и Ираке, два года проработал в Саудовской Аравии. Известно, что кадры, направляемые в «горячие точки», ввиду специфики работы на территориях военных действий проходят специальную подготовку. Большинство из них, так или иначе, относятся к кадровому составу национальных спецслужб США.







Подозрительное образование



Наверное, подобные курсы в разные годы проходили в учебных заведениях Грузии, Сирии, Украины или, например, Венесуэлы. Направлены они, конечно, были не на интернационализацию образования, а скорее на попытку «прощупать почву» в молодежной среде и сделать некий срез и анализ мнений.



При этом вряд ли стоит ожидать, что условного «профессора МГУ», «прогрессивного лектора из России», приди он в Массачусетский университет с рассказом о том, как Штатами добывалась независимость или какова цена американской демократии, насаждаемой в разных уголках планеты, власти страны встретят с открытыми объятиями.