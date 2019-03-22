Общество
11:25 | 26.03.2019
Бизнес на мигрантах: как в Полевском зарабатывали на национальной безопасности
Спецоперация силовиков привела к полицейским верхам, но «зависла» на стадии следствия
Громкая спецоперация в ОМВД Полевского в июле 2018 года, в ходе которой была разоблачена группа из числа местных бизнесменов, сотрудников полиции и гастарбайтеров, имеющих отношение к организации незаконной миграции, грозит закончиться крайне мягким приговором для обвиняемых. На днях Полевской городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста двум фигурантам дела – бизнесменам Дмитрию Муллаярову и Арзу Ш., а также Султону Н.
После задержания их отправили в СИЗО, но уже в сентябре 2018 года они были отпущены под домашний арест. Материалы, которые были собраны при оперативном сопровождении оперативников УФСБ по Свердловской области и регионального ОБОП ГУ МВД, начали «сыпаться». Задержанный оперативниками свердловского ОБОП и Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД 20 декабря 2018 года заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского Сергей Галищев также сначала был помещен под арест, но спустя несколько дней суд смягчил ему меру пресечения.
Специалист со «стажем»
Группа, к которой помимо вышеперечисленных лиц, имели также отношение еще ряд посредников, образовывалась постепенно.
Одним из её создателей является Дмитрий Муллаяров, у которого уже имеется опыт незаконной легализации мигрантов в России. В 2013 году он попал в поле зрения сотрудников полиции и ФСБ, которые проводили в отношении него оперативно-розыскные мероприятия, как лица занимающегося организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.
В августе 2015 года решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга он был осужден по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и приговорен к наказанию в виде двух лет исправительных работ. От наказания освобожден в связи с амнистией, объявленной по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ноябре 2015 года Свердловский облсуд снял с него судимость.
Схема заработка
Тогда же, в 2015 году Дмитрий Муллаяров в связи с утратой паспорта обратился в миграционную службу Полевского, где встретил своего знакомого Сергея Галищева, с которым знаком около 20 лет. Ранее Сергей Галищев занимался бизнесом по обработке мрамора (зарегистрировал ИП в 2009, ликвидировал в 2014), после чего ушел на службу в подчинение к руководителю местного УФМС Наталье Рзаевой (впоследствии ФМС было ликвидировано, функции перешли отделам по вопросу миграции МВД). С Галищевым был хорошо знаком и отец Муллаярова, работающий по госконтрактам с УФМС и ОМВД Полевского (о нем мы писали ранее – читать здесь).
Как удалось установить следствию, после общения с Галищевым Муллаяров-младший решил возобновить свою деятельность в сфере миграции. Во-первых, остались прежние контакты, а во-вторых, ряд вопросов можно было решать через Галищева. Он обратился к своим знакомым, среди которых, в том числе, была Наргис А., с которой он знаком с 2005 года (также её с середины 2000-х знали Сергей Галищев и Арзу Ш.) с просьбой выступить в качестве принимающей стороны. За небольшую плату они должны были регистрировать в своих домах и квартирах гастарбайтеров, прибывающих в Россию из Средней Азии и Закавказья.
Зарабатывали с этой схемы все, причем рынок был условно поделен. По данным издания, Султон Н. «работал» с таджиками и узбеками (в семейном «бизнесе» ему помогали сыновья Джурабек и Отабек), Арзу Ш. – с армянами и азербайджанцами, Муллаяров обеспечивал законность проживания вьетнамцам, китайцам, таджикам, узбекам, азербайджанцам, казахам, киргизам.
Источники в силовых структурах сообщают, что за регистрацию до трёх месяцев Муллаяров брал с мигрантов 1500 рублей, из которых 1000 отдавал принимающей стороне (за риски и «работу»), 500 рублей оставлял себе. В случае увеличения срока регистрации расценки повышались. Регистрация на год стоила 3000 рублей (2500 «хозяину» дома, 500 себе), на два года – 6000 тысяч (5000 и 1000 соответственно).
Разумеется, что по прописке иностранные граждане не жили, и после получения на руки документов разъезжались кто куда. По сути, они становились не подконтрольными российскому государству. Кто-то из них находил работу, и вел законопослушный образ жизни, другие – искали себя в криминалитете или примыкали к экстремистским ячейкам. Найти их по адресу регистрации было невозможно – большинство из них там даже никогда не были и не знали, где вообще находится адрес, указанный в прописке.
«Ауди» для возлюбленной
«Бизнес» развивался, и в окружении Муллаярова в 2017-2018 гг. появился некто Мурадбек С. Он также был задержан вместе со своими сообщниками в июле 2018 года и сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу об организации незаконной миграции. Только по решению суда в отношении него сразу была избрана более мягкая мера пресечения в виде домашнего ареста. Мурадбек С., по неофициальной информации, подыскивал лиц в качестве принимающей стороны для Муллаярова, которые были готовы фиктивно зарегистрировать у себя мигрантов.
Когда масштабы и вовсе доросли до «космических», Муллаяров решил арендовать офис в помещении, которое занимала Наргис А., которая также работала на него, заполняя бланки и выполняя функции переводчика. Разумеется, что за это время Муллаяров оброс обширными связями в отделе по вопросам миграции ОМВД Полевского. С одной из сотрудниц, в октябре 2017 года, Яной Х., у него даже завязались романтические отношения, а в преддверии 8 марта он подарил ей автомобиль «Ауди А1» 2012 года выпуска.
Зарабатывал Дмитрий Муллаяров, как считает следствие, и на иных представительских услугах. За сопровождение иностранца в ОВМ на получение патента он брал 8500 рублей (включая сбор документов и получение талона, который можно было приобрести в ОВМ через посредников по цене от 2 до 50 тысяч рублей в зависимости от услуги). За сопровождение на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство брал 10 тысяч рублей, на получение гражданства РФ – 12 тысяч. Периодически Муллаяров приходил для оформления документов в неприемные часы, а также в вечернее время после окончания работы подразделения – по договоренности с Сергеем Галищевым. Получал ли последний какое-либо вознаграждение, предстоит установить следствию.
Для собственного учета гастарбайтеров, по информации редакции, Муллаяров создал базу данных в электронном виде, которая была изъята в ходе обыска. Не исключено, что теперь документы, полученные мигрантами, будут аннулированы, а сами они выдворены за пределы РФ. Самого Муллаярова и сообщников ждет суд – им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет (по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Понять и простить?
Впрочем, не исключено, что историю вопреки наличию доказательной базы и показаниям свидетелей, попытаются «слить». Изначально уголовное дело (№11801650019000629) было возбуждено следственным отделом ОМВД России по Полевскому в отношении самого Муллаярова, Арзу Ш., Султона Н. и Мурадбек С. В декабре 2018 года еще одним фигурантом дела стал Сергей Галищев. По данным издания, в соответствии со ст. 151 УПК РФ материалы в отношении него передали в территориальный отдел Следственного комитета России, в отношении других участников дело продолжали расследовать полицейские следователи.
Таким образом, дело «раздробили», несмотря на то, что статья «групповая» и выделение материалов в отдельное производство кажется весьма странным. Даже с учетом резонанса и крайне близкого общения обвиняемых с отдельными сотрудниками полиции Полевского было бы логично передать его в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области (или следствие органов ФСБ). Сейчас же и вовсе все идёт к тому, что дело могут переквалифицировать.
По данным из силовых структур, в отношении Сергея Галищева уже принято решение о смягчении вменяемого ему преступления – уголовное дело переквалифицировали с п. «а» ч.2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») на ч.1 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»), то есть без отягчающего признака. Полицейского попросту вывели из группы, гарантировав ему более мягкое наказание. Обсуждается, что ему и вовсе могут вменить ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ»), по которой крайне редко дают реальные сроки.
По имеющейся информации, прокуратура намерена оспорить данное решение ввиду наличия достаточных свидетельских показаний, формально указывающих на участие Сергея Галищева в группе. Более того, исходя из материалов, надзорное ведомство может ходатайствовать о проверке действий Галищева на предмет наличия в них признаков иных составов преступлений. Например, по факту получения денежных средств от Муллаярова и Арзу Ш.
Кадровики молчат
Не дана надлежащая оценка, по мнению редакции, и действиям начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского Натальи Рзаевой, чей супруг, Игорь Рзаев, бывший начальник ОМВД Полевского в конце прошлого года был признан виновным в мошенничестве.
Так, обвиняемая по уголовному делу о незаконной миграции Наргис А., как установлено правоохранительными органами, находилась в хороших отношениях с Рзаевой, которая предложила ей поработать в ОВМ без официального трудоустройства. Наргис А. согласилась на условиях свободного графика – ей было предоставлено рабочее место, компьютер с информационными ведомственными базами данных и т.д. То есть человек с улицы получил доступ к персональным данным иностранных граждан и не только. Наргис А., используя теперь уже официальный инструмент, фиктивно регистрировала мигрантов по месту жительства принимающей стороны.
Её работу курировал, по неофициальным сведениям, непосредственно Сергей Галищев. По информации, требующей проверки, Наргис А. за период с 2014 по 2016 гг. передала Галищеву от третьих лиц около полумиллиона рублей за содействие в получении документов. Теперь, ввиду показаний, изобличающих других участников и сделку со следствием, она находится под госзащитой – есть основания опасаться, что ей будут мстить.
Кроме Наргис А. неофициально в ОВМ также работали Валентина З., Хомендяк (бывший начальник отделения уголовного розыска ОМВД Шалинского района) и дочь бывшей сотрудницы ОМВД Наталья Б. Несмотря на эти факты, Наталья Рзаева продолжает возглавлять подразделение – вышестоящее руководство не смущают ни «уголовка» в отношении Галищева, ни факты, которые вскрылись в ходе расследования. Известно даже, что иностранные граждане в большом количестве приходили в ОВМ в неприемные дни или после окончания рабочего дня, а кабинет Рзаевой всегда был открыт для Арзу Ш.и Наргис А.
Рзаева не могла не знать о слаженной схеме по постановке на учет иностранных граждан, действовавшей в течение нескольких лет. Это подтверждают и результаты «прослушки» телефонных переговоров обвиняемых – ФСБ и ОБОП «вели» их несколько месяцев, установив устойчивую связь между участниками группы и руководством ОВМ. Уже на основании результатов оперативно-розыскной деятельности (они рассекречены и есть в материалах дела), как мы писали выше, действиям Галищева и Рзаевой необходимо дать уголовно-правовую оценку сразу по ряду статей УК РФ. Пока же Наталья Рзаева продолжает возглавлять ОВМ, вызывая определенные вопросы к кадровой составляющей работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, возглавляемого Ольгой Петровой.
Известно, что дело Сергея Галищева расследует следователь Следственного отдела по городу Полевскому Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерия Мельникова (территориальный отдел возглавляет полковник Александр Гладких). За период с января по март, по данным источника в правоохранительных органах, не проводилось значимых следственных действий, что может указывать на попытку заволокотить уголовное дело. Характерна и пассивность в изобличении фигурантов в иных фактах противоправной деятельности.
В городе Валерия Мельникова известна по резонансному уголовному делу в отношении Никиты Чистякова – сына местного общественника, борца за сохранение «Бажовских мест» Александра Чистякова, который даже обращался в СУ СК с заявлением о привлечении Мельниковой к уголовной ответственности, обвинив её в нарушениях в ходе расследования.
Анклав беззакония
В настоящее время силовикам неофициально предоставлен полный карт-бланш в части доведения уголовного дела до суда с последующим справедливым приговором подсудимым. В июле в Екатеринбурге вместе с «Иннопромом» пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS).
В преддверии мероприятия оперативники ФСБ, полицейские и бойцы СОБР Росгвардии уже в течение месяца проводят профилактические мероприятия по выявлению и выдворению нелегальных мигрантов, проверяя строительные объекты, рынки и места массового пребывания иностранных граждан. Данная работа направлена, в том числе, на укрепление контртеррористической безопасности региона, но расследование уголовного дела в Полевском показывает, что она будет безрезультатна, пока люди, способствующие незаконной легализации гастарбайтеров (в том числе, с погонами на плечах), чувствуют себя королями положения.
Ранее ситуация, которая сложилась в Полевском в части безнаказанности посредников-бегунков и бизнесменов, зарабатывающих на организации незаконной миграции, наблюдалась в Сысерти, но за 2017-2018 гг. сотрудникам регионального УФСБ удалось навести порядок. Так, была привлечена к уголовной ответственности семья Оруджянов, которая организовала незаконное пребывание около 2000 иностранных граждан на территории РФ.
Также приговором Сысертского районного суда признан виновным в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан местный бизнесмен Денис Ершов, который организовал незаконное пребывание 942 граждан республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Кроме этого, приговором Сысертского районного суда от 26 октября 2018 года, гражданка Матковская осуждена по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Она признана виновной в том, что организовала незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации. Женщина представила в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Сысертский» недостоверные (ложные) сведения о месте пребывания 364 иностранных граждан в нежилом помещении, расположенном в Арамиле, (торговый центр «Индиго»), где она арендовала 8 квадратных метров.
Достигли определенных успехов в области противодействия организации незаконной миграции в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, причем по «групповой» статье, по которой сейчас проходят Дмитрий Муллаяров и его сообщники.
Так, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила 21 марта вынесен приговор по уголовному делу в отношении Абдуллоевой О.А. и Машарипова С.Т. Они признаны виновными по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), ст.327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных штампов, печатей, бланков»), ст. 324 («Незаконные приобретение или сбыт официальных документов»). Как сообщили корреспонденту veved.ru в суде, Машарипову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев, Абдуллоевой – аналогичный срок, но условный, с испытательным сроком два года.
В Кировском районном суде Екатеринбурга 19 марта вынесен приговор по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») Юрию Сурину. Как сообщили изданию в пресс-службе суда, мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С учетом судимости по прошлому приговору по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев колонии.
«Проблема незаконной миграции продолжает оставаться одной из самых актуальных. Рост этнической преступности, появление «спящих» ячеек террористических организаций – все это последствия того, что отдельные лица обогащаются за счет гастарбайтеров, предоставляя им возможность через коррупционную составляющую получить гарантии формально законного пребывания в России. Что мы в итоге получаем? Вывоз миллиардов рублей за рубеж, которые переводами поступают в республики Средней Азии, увеличение количества преступлений, рост безработицы. У нас, к слову, почему решили ускорить реализацию пенсионной реформы? Потому что на одного пенсионера приходится по два трудоспособных граждан РФ. Власти не учитывают трудовых мигрантов, потому что они в большинстве своем, работают без договоров, что позволяет работодателям не платить отчисления в Пенсионный фонд РФ. Необходимо ужесточать ответственность за фиктивную регистрацию иностранных граждан и организацию незаконной миграции, потому что наказание, предусмотренное сейчас, не отвечает требованиям времени, когда требуется жесткий контроль ввиду террористической опасности», – говорит депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Коркин.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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