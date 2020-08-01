Пермь: новости дня
17:26 | 25.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 11 территорий Пермского края
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (36). 5 новых случаев выявлено в Березниках, еще по 3 заразившихся вирусом обнаружены в Губахе и Лысьве. Еще два случая заражения COVID-19 выявлено в Горнозаводске, по одному – в Добрянке, Краснокамске, Октябрьском, Соликамске и Кунгурском районе.
Всего в Пермском крае выявлено 7523 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
© «Вечерние ведомости»
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