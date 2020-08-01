Коронавирус выявлен у жителей 11 территорий Пермского края

17:26 | 25.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 55 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (36). 5 новых случаев выявлено в Березниках, еще по 3 заразившихся вирусом обнаружены в Губахе и Лысьве. Еще два случая заражения COVID-19 выявлено в Горнозаводске, по одному – в Добрянке, Краснокамске, Октябрьском, Соликамске и Кунгурском районе.



Всего в Пермском крае выявлено 7523 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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