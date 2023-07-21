Возрастное ограничение 18+
Юный шашист из Екатеринбурга борется за звание «Лучший спорстмен июля»
Фото: ВК-группа «Академия интеллектуальных игр» / vk.com/myacademygames
«Академия интеллектуальных игр» проводит ежемесячное голосование. На звание «Лучший спортсмен июля» в этом году претендует парень из Екатеринбурга.
Александру Ермиеву всего девять лет. Последние два года она увлечённо занимается шашками, и настолько в этом преуспел, что получил второй разряд по данному виду интеллектуального спорта. Он успел отметиться в соревнованиях самых разных уровней — от районных до всероссийских, и по результатам турниров, прошедших в июле, был номинирован на вышеуказанный конкурс.
Среди претендентов на звание «Лучший спортсмен июля-2023» есть шашисты из Королёва, Чистополя, Самары, Санкт-Петербурга, несколько — из Ижевска. Урал представляет только Саша Ермиев. В категории девушек из Екатеринбурга нет ни одной номинантки, а Урал представляют жительницы Челябинска Амира Яннурова и Ксения Бондаренко.
Голосование проходит среди пользователей интернета по ссылке. Отдать свой голос можно до вечера вторника, 25 июля. Победителей конкурса ждёт небольшой, но полезный приз в виде профессиональной шашечной доски.
Александру Ермиеву всего девять лет. Последние два года она увлечённо занимается шашками, и настолько в этом преуспел, что получил второй разряд по данному виду интеллектуального спорта. Он успел отметиться в соревнованиях самых разных уровней — от районных до всероссийских, и по результатам турниров, прошедших в июле, был номинирован на вышеуказанный конкурс.
Среди претендентов на звание «Лучший спортсмен июля-2023» есть шашисты из Королёва, Чистополя, Самары, Санкт-Петербурга, несколько — из Ижевска. Урал представляет только Саша Ермиев. В категории девушек из Екатеринбурга нет ни одной номинантки, а Урал представляют жительницы Челябинска Амира Яннурова и Ксения Бондаренко.
Голосование проходит среди пользователей интернета по ссылке. Отдать свой голос можно до вечера вторника, 25 июля. Победителей конкурса ждёт небольшой, но полезный приз в виде профессиональной шашечной доски.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».