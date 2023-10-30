Возрастное ограничение 18+
Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
Три десятка лет исполняется Уральской школы драматургии. Рождение этого неординарного явления культуры отсчитывается с 1993 года, когда режиссёр, драматург и актёр Николай Коляда набрал впервые курс в Екатеринбургском государственном театральном институте на отделение «Литературное творчество».
В связи с празднованием 30-летия Уральской школы драматургии для студентов Екатеринбургского театрального института на 2 дня отменят плановые занятия. Вместо этого они 8 и 9 ноября будут заниматься практикой — читать пьесы Коляды и его учеников, разыгрывать некоторые фрагменты из них. И откроет эту череду юбилейных мероприятий читка пьесы Дениса Орлова «Нижегородские сказки» на сцене Учебного театра ЕГТИ в полдень среды. Более подробно с юбилейной программой можно ознакомиться по ссылке. Вход на читки и показы студентами фрагментов пьес свободный, но требуется предварительная регистрация.
Стоит отметить, что Уральская школа драматургии быстро стала заметным явлением российской театральной культуры. Воспитанники Николая Коляды продолжили традицию своего учителя рассказывать о современных «маленьких» людях, умело вызывая в зрителе тепло и сопереживание к этим нелепым, неудачливым, а зачастую и очень неприятным на первый взгляд персонажам. За три десятилетия существования Уральской школы драматургии многие её представители стали настоящими звёздами российского театра и кино. Среди них можно назвать Василия Сигарева, Олега Богаева, Ярославу Пулинович.
В связи с празднованием 30-летия Уральской школы драматургии для студентов Екатеринбургского театрального института на 2 дня отменят плановые занятия. Вместо этого они 8 и 9 ноября будут заниматься практикой — читать пьесы Коляды и его учеников, разыгрывать некоторые фрагменты из них. И откроет эту череду юбилейных мероприятий читка пьесы Дениса Орлова «Нижегородские сказки» на сцене Учебного театра ЕГТИ в полдень среды. Более подробно с юбилейной программой можно ознакомиться по ссылке. Вход на читки и показы студентами фрагментов пьес свободный, но требуется предварительная регистрация.
Стоит отметить, что Уральская школа драматургии быстро стала заметным явлением российской театральной культуры. Воспитанники Николая Коляды продолжили традицию своего учителя рассказывать о современных «маленьких» людях, умело вызывая в зрителе тепло и сопереживание к этим нелепым, неудачливым, а зачастую и очень неприятным на первый взгляд персонажам. За три десятилетия существования Уральской школы драматургии многие её представители стали настоящими звёздами российского театра и кино. Среди них можно назвать Василия Сигарева, Олега Богаева, Ярославу Пулинович.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
День тыквы вместо Хэллоуина отметит Екатеринбургский зоопарк
30 октября 2023
30 октября 2023