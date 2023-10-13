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В Верхней Пышме открыли памятник учителям
Фото: соцсети
Памятник учителям открыли в Верхней Пышме в дань уважения людям этой профессии. Скульптурную композицию резонно установили возле одной из школ города.
Памятник учителям представляет из себя женскую фигуру, стоящую возле столика, на котором расположены стопка книг и глобус. Стоит скульптура на постаменте, на ступеньках которого высечены слова «Мудрость», «Знание», «Опыт». Высота памятника — около 2 метров, сделан он из бронзы.
Автором бронзовой учительницы стал скульптор Игорь Акимов. К слову, на улицах Екатеринбурга тоже можно увидеть его работы. Например, памятника Уральскому предпринимателю на пересечении улиц 8-го Марта и Куйбышева.
Местом установки памятника учительнице в Верхней Пышме стала средняя школе №1 имени Бориса Суворова. Пока что скульптура красуется на фоне непрезентабельного заборчика, но со временем композицию планируют дополнить «школьной доской».
Памятник учителям представляет из себя женскую фигуру, стоящую возле столика, на котором расположены стопка книг и глобус. Стоит скульптура на постаменте, на ступеньках которого высечены слова «Мудрость», «Знание», «Опыт». Высота памятника — около 2 метров, сделан он из бронзы.
Автором бронзовой учительницы стал скульптор Игорь Акимов. К слову, на улицах Екатеринбурга тоже можно увидеть его работы. Например, памятника Уральскому предпринимателю на пересечении улиц 8-го Марта и Куйбышева.
Местом установки памятника учительнице в Верхней Пышме стала средняя школе №1 имени Бориса Суворова. Пока что скульптура красуется на фоне непрезентабельного заборчика, но со временем композицию планируют дополнить «школьной доской».
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