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В Верхней Пышме открыли памятник учителям

19.20 Суббота, 21 октября 2023
Фото: соцсети
Памятник учителям открыли в Верхней Пышме в дань уважения людям этой профессии. Скульптурную композицию резонно установили возле одной из школ города.

Памятник учителям представляет из себя женскую фигуру, стоящую возле столика, на котором расположены стопка книг и глобус. Стоит скульптура на постаменте, на ступеньках которого высечены слова «Мудрость», «Знание», «Опыт». Высота памятника — около 2 метров, сделан он из бронзы.

Автором бронзовой учительницы стал скульптор Игорь Акимов. К слову, на улицах Екатеринбурга тоже можно увидеть его работы. Например, памятника Уральскому предпринимателю на пересечении улиц 8-го Марта и Куйбышева.

Местом установки памятника учительнице в Верхней Пышме стала средняя школе №1 имени Бориса Суворова. Пока что скульптура красуется на фоне непрезентабельного заборчика, но со временем композицию планируют дополнить «школьной доской».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:18 Спортивные семьи со всей страны приехали в Верхнюю Пышму на соревнования
17:14 В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего мальчика
16:21 В Свердловской области выбрали лучшего участкового
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18:24 В Красноуфимске экс-депутату-единоросу, который платил работникам «урожайками», вынесли приговор
17:32 Синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области
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