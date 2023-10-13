В Верхней Пышме открыли памятник учителям

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Памятник учителям открыли в Верхней Пышме в дань уважения людям этой профессии. Скульптурную композицию резонно установили возле одной из школ города.Памятник учителям представляет из себя женскую фигуру, стоящую возле столика, на котором расположены стопка книг и глобус. Стоит скульптура на постаменте, на ступеньках которого высечены слова «Мудрость», «Знание», «Опыт». Высота памятника — около 2 метров, сделан он из бронзы.Автором бронзовой учительницы стал скульптор Игорь Акимов. К слову, на улицах Екатеринбурга тоже можно увидеть его работы. Например, памятника Уральскому предпринимателю на пересечении улиц 8-го Марта и Куйбышева.Местом установки памятника учительнице в Верхней Пышме стала средняя школе №1 имени Бориса Суворова. Пока что скульптура красуется на фоне непрезентабельного заборчика, но со временем композицию планируют дополнить «школьной доской».