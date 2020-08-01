Пострадавшим от паводка нижнесергинцам передали стройматериалы

20:02 | 21.08.2020

Фото: gkpartner.com

Жителям Нижних Серег передали стройматериалы для восстановления домов, пострадавших от паводка. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области Ураласбест передал городу около четырех сотен листов волнистого шифера бесплатно.



С помощью материалов нижнесергинцы восстановят крыши пострадавших домов. Новая кровля не будет плавиться на солнце, гореть, испускать вредные пары, а также станет препятствовать сходу снега и льда.



Напомним, 21 июля в Нижних Сергах ввели режим ЧС из-за потопа. Последствия непогоды в городе не устранены до сих пор.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»