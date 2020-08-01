В Алапаевске волонтеры ищут пропавшего пенсионера

10:47 | 19.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 81-летнего жителя Алапаевска. Игорь Петрович Полков ушел в лес 15 августа и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы вьющиеся короткие, седые, карие глаза.



На момент пропажи был одет в куртку черного цвета из кожзаменителя, толстовку с длинными рукавами, рисунок – полоска белого цвета, черные резиновые сапоги.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ирине +7-932-122-89-44.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»