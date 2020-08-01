В Свердловской области пропал 81-летний пенсионер

09:33 | 19.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 81-летнего жителя поселка Ильимовка Первоуральского городского округа. Павел Павлович Воинков ушел в лес 18 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. В качестве особой приметы указана сутулость.



На момент пропажи был одет в брезентовый плащ, черные резиновые сапоги. При себе, возможно, имелась трость.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Юлии 8-904-163-99-57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»