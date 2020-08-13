 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

09:48 | 14.08.2020

Фото: rg.ru

В Екатеринбург прилетят застрявшие в Средней Азии и Закавказье туристы

15, 17, 19, 24, 26 и 30 августа в Екатеринбург прибудут вывозные борта из Еревана, Оша и Бишкека. График вывоза россиян из-за границы опубликован в специальном Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Согласно списку, с 14 августа по 1 сентября в Россию прибудут 56 рейсов:

14 августа 2020: JAL49 Токио — Москва в 08:10 (по местному времени); SBI3642 Аликанте— Москва в 15:15 (по местному времени); FDB8149 Дубай — Москва в 09:10 (по местному времени); UAE2515 Дубай — Санкт-Петербург в 12:30 (по местному времени);

15 августа 2020: AFL2657 Франкфурт-на-Майне — Москва в 18:50 (по местному времени); AFL2459 Париж — Москва в 18:05 (по местному времени); NGT Ереван — Минеральные Воды (номер и время вылета рейса уточняются); SBI6272 Сеул — Владивосток в 15:55 (по местному времени); UAE2507 Дубай — Москва в 13:40 (по местному времени); NGT Ереван— Екатеринбург (номер и время вылета рейса уточняется); SVR8834 Бишкек— Санкт-Петербург (время вылета уточняется);

16 августа 2020: AEE Афины — Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SBI3752 Ницца— Москва в 15:25 (по местному времени); SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени); AFL1801 Бишкек— Москва в 16:20 (по местному времени); AHY182 Баку — Москва в 11:00 (по местному времени); UZB3633 Ташкент — Санкт-Петербург в 09:40 (по местному времени); SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени);

17 августа 2020: SVR Эр-Рияд — Москва (номер и время вылета рейса уточняется); SVR2904 Ош — Екатеринбург (время вылета уточняется);

18 августа 2020: SBI3206 Ереван— Москва в 16:25 (по местному времени); AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени);

19 августа 2020: SVR2986 Бишкек – Екатеринбург (время вылета уточняется);

20 августа 2020: AFL1895 Ош – Москва в 06:30 (по местному времени);

22 августа 2020: UAE2507 Дубай — Москва 22.08.2020 в 13:40 (по местному времени); AFL2459 Париж — Москва в 18:05 (по местному времени); AFL2517 Барселона — Москва в 18:35 (по местному времени); SVR8834 Бишкек — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL2409 Франкфурт-на-Майне — Москва в 19:50 (по местному времени); AFL2409 Рим — Москва в 21:50 (по местному времени);

23 августа 2020: SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени); AFL1801 Бишкек — Москва в 16:20 (по местному времени); SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени);

24 августа 2020: SVR2904 Ош – Екатеринбург (время вылета уточняется); SDM6296 Денпасар – Москва в 21:10 (по местному времени);

25 августа 2020: SBI3206 Ереван — Москва в 16:25 (по местному времени); AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени);

26 августа 2020: SBI3250 Ош — Москва в 07:45 (по местному времени); SDM6626 Гоа — Москва в 07:20 (по местному времени); SVR2986 Бишкек — Екатеринбург (время вылета уточняется);

27 августа 2020: SDM6696 Пхукет — Бангкок – Москва в 14:20 (по местному времени);

28 августа 2020: FDB8149 Дубай — Москва в 09:10 (по местному времени);

29 августа 2020: SBI3752 Ницца — Москва в 15:25 (по местному времени); UAE2507 Дубай — Москва в 13:40 (по местному времени); AFL2459 Париж— Москва в 18:05 (по местному времени); AFL2517 Барселона — Москва в 18:35 (по местному времени); SVR8834 Бишкек — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL2409 Рим — Москва в 21:50 (по местному времени);

30 августа 2020: SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени); AFL1801 Бишкек — Москва в 16:20 (по местному времени); SVR2904 Ош — Екатеринбург (время вылета уточняется); SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL103 Нью-Йорк— Москва в 19:20 (по местному времени;

1 сентября 2020: AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:58 | 14.08.2020
Правительство РФ выделило 993 миллиона рублей на обеспечение свердловских медучреждений

10:40 | 14.08.2020
Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок

10:16 | 14.08.2020
В Свердловской области проведено еще 10 360 исследований проб на коронавирус

10:06 | 14.08.2020
Волонтеры ищут пропавшую без вести екатеринбурженку

09:48 | 14.08.2020
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Средней Азии и Закавказье туристы

09:26 | 14.08.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

09:07 | 14.08.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 27-летний мужчина

13.08.2020

22:31 | 13.08.2020
Стали известны подробности гибели двух человек в ДТП в Камышловском районе

20:09 | 13.08.2020
Пассажиры самолета, приземлившегося в кукурузном поле, устроят праздник в честь годовщины спасения

19:46 | 13.08.2020
«Урал» заключил контракт с Даниэлем Мишкичем

19:31 | 13.08.2020
Екатеринбургский журналист просит пресечь возможную провокацию со стороны полицейских

19:20 | 13.08.2020
Восемь выпускников Свердловской области сдали ЕГЭ на 200 баллов

18:56 | 13.08.2020
В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, пытавшегося убить свою жену

18:29 | 13.08.2020
Венский фестиваль посетили более 10 тысяч екатеринбуржцев

18:22 | 13.08.2020
Департамент противодействия коррупции и контроля выявил недостатки при ликвидации последствий ЧС в Нижних Сергах

18:15 | 13.08.2020
В Екатеринбурге 20 августа стартует запись детей в секции

18:09 | 13.08.2020
Депутатам гордумы представили подробный проект реконструкции 66-го квартала пермской эспланады

18:02 | 13.08.2020
В Перми разрабатываются дополнительные меры поддержки по программе «Молодая семья»

17:48 | 13.08.2020
В Перми разрабатывается концепция празднования 300-летия города

17:46 | 13.08.2020
На трассе Екатеринбурге – Тюмень в ДТП погибли два человека

17:18 | 13.08.2020
В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

17:00 | 13.08.2020
В Нижнем Тагиле закрывается обсерватор для пациентов с COVID-19

16:57 | 13.08.2020
В Пермском крае появилось высокоточное оборудование для диагностики рака

16:52 | 13.08.2020
В Перми в рамках нацпроекта БКАД сдана улица Красноуфимская

16:39 | 13.08.2020
Обновленная школа №43 открылась в Кировском районе Екатеринбурга

16:21 | 13.08.2020
Реконструкция центра Екатеринбурга обойдется в 140 млрд рублей

15:58 | 13.08.2020
Свердловский детский лагерь закрыли из-за нарушений

15:39 | 13.08.2020
Фестиваль Ural Music Night предложили перенести на осень

15:35 | 13.08.2020
Коронавирус обнаружен у жителей 10 территорий Пермского края

15:28 | 13.08.2020
Прикамское предприятие примет участие в федеральном проекте по обязательной маркировке молочной продукции

15:27 | 13.08.2020
Валерий Сухих: «Необходимость этих льгот не может подвергаться сомнению»

15:17 | 13.08.2020
В Екатеринбурге изменится формат линеек 1 сентября

14:55 | 13.08.2020
Завершено расследование уголовного дела о похищении человека в центре Екатеринбурга

14:24 | 13.08.2020
Препараты для профилактики COVID-19 поступили в свердловские медучреждения

14:01 | 13.08.2020
Свердловские сотрудники ГИБДД проверяют междугородние автобусы

13:40 | 13.08.2020
В Екатеринбурге стартовал фестиваль актуального искусства

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 