Новости дня
09:48 | 14.08.2020
Фото: rg.ru
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Средней Азии и Закавказье туристы
Согласно списку, с 14 августа по 1 сентября в Россию прибудут 56 рейсов:
14 августа 2020: JAL49 Токио — Москва в 08:10 (по местному времени); SBI3642 Аликанте— Москва в 15:15 (по местному времени); FDB8149 Дубай — Москва в 09:10 (по местному времени); UAE2515 Дубай — Санкт-Петербург в 12:30 (по местному времени);
15 августа 2020: AFL2657 Франкфурт-на-Майне — Москва в 18:50 (по местному времени); AFL2459 Париж — Москва в 18:05 (по местному времени); NGT Ереван — Минеральные Воды (номер и время вылета рейса уточняются); SBI6272 Сеул — Владивосток в 15:55 (по местному времени); UAE2507 Дубай — Москва в 13:40 (по местному времени); NGT Ереван— Екатеринбург (номер и время вылета рейса уточняется); SVR8834 Бишкек— Санкт-Петербург (время вылета уточняется);
16 августа 2020: AEE Афины — Москва (номер и время вылета рейса уточняются); SBI3752 Ницца— Москва в 15:25 (по местному времени); SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени); AFL1801 Бишкек— Москва в 16:20 (по местному времени); AHY182 Баку — Москва в 11:00 (по местному времени); UZB3633 Ташкент — Санкт-Петербург в 09:40 (по местному времени); SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени);
17 августа 2020: SVR Эр-Рияд — Москва (номер и время вылета рейса уточняется); SVR2904 Ош — Екатеринбург (время вылета уточняется);
18 августа 2020: SBI3206 Ереван— Москва в 16:25 (по местному времени); AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени);
19 августа 2020: SVR2986 Бишкек – Екатеринбург (время вылета уточняется);
20 августа 2020: AFL1895 Ош – Москва в 06:30 (по местному времени);
22 августа 2020: UAE2507 Дубай — Москва 22.08.2020 в 13:40 (по местному времени); AFL2459 Париж — Москва в 18:05 (по местному времени); AFL2517 Барселона — Москва в 18:35 (по местному времени); SVR8834 Бишкек — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL2409 Франкфурт-на-Майне — Москва в 19:50 (по местному времени); AFL2409 Рим — Москва в 21:50 (по местному времени);
23 августа 2020: SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени); AFL1801 Бишкек — Москва в 16:20 (по местному времени); SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени);
24 августа 2020: SVR2904 Ош – Екатеринбург (время вылета уточняется); SDM6296 Денпасар – Москва в 21:10 (по местному времени);
25 августа 2020: SBI3206 Ереван — Москва в 16:25 (по местному времени); AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени);
26 августа 2020: SBI3250 Ош — Москва в 07:45 (по местному времени); SDM6626 Гоа — Москва в 07:20 (по местному времени); SVR2986 Бишкек — Екатеринбург (время вылета уточняется);
27 августа 2020: SDM6696 Пхукет — Бангкок – Москва в 14:20 (по местному времени);
28 августа 2020: FDB8149 Дубай — Москва в 09:10 (по местному времени);
29 августа 2020: SBI3752 Ницца — Москва в 15:25 (по местному времени); UAE2507 Дубай — Москва в 13:40 (по местному времени); AFL2459 Париж— Москва в 18:05 (по местному времени); AFL2517 Барселона — Москва в 18:35 (по местному времени); SVR8834 Бишкек — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL2409 Рим — Москва в 21:50 (по местному времени);
30 августа 2020: SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени); AFL1801 Бишкек — Москва в 16:20 (по местному времени); SVR2904 Ош — Екатеринбург (время вылета уточняется); SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется); AFL103 Нью-Йорк— Москва в 19:20 (по местному времени;
1 сентября 2020: AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени).
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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