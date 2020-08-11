Дорожники закатали деревья в асфальт на Уралмаше в Екатеринбурге

14:57 | 12.08.2020

Фото: сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга»

В столице Урала на площади 1-й Пятилетки деревья закатали в асфальт. Об этом рассказали в телеграм-канале сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга».



– В данном случае нужно написать в Комитет по благоустройству и в администрацию района. Эффективнее всего правильно ремонтировать улицы, обязательно с учетом растущих деревьев на них. У подрядчиков должны быть регламенты по обращению со старыми деревьями. А можно ли говорить о проектах ремонта улиц и об их рассмотрении? Или это из разряда фантастики? – сообщили модераторы сообщества.



Сейчас деревья, закатанные в асфальт, невозможно поливать. Кроме того, вряд ли даже естественная влага попадет к корням.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»