Еще 167 свердловчан заболели коронавирусом

12:34 | 12.08.2020

Фото: gazeta-dnr.ru

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 167 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксирован 22 781 заболевший COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+70), Алапаевского района, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Среднеуральска, Сысертского и Горноуральского городских округов, Нижнего Тагила, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Серова, Байкаловского района.



Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 328 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



За сутки из больниц по выздоровлению выписано 83 человека. Всего уральские врачи вылечили от коронавируса уже 18 725 пациентов.



Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 351.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»