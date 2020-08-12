Пять миллионов рублей потратят на праздничный салют в Екатеринбурге

10:58 | 11.08.2020

Фото: ural-n.ru

В Екатеринбурге на праздничный салют в День города потратят пять миллионов рублей. Залпы 15 августа произойдут из трёх точек, уточняется на сайте госзакупок.



Фейерверки будут запускать с набережной стадиона «Динамо», в Преображенском парке Академического микрорайона и в летнем парке «Уралмаш». При этом дороже всего обошелся Екатеринбургу салют со стороны стадиона. На него город потратил три миллиона рублей. На фейерверк на «Уралмаше» ушло 1 миллион 17 тысяч рублей, а в Академическом – 1 миллион 25 тысяч рублей.



Также отмечается, что каждый из салютов продлится не меньше восьми минут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»