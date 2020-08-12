Новости дня
10:58 | 11.08.2020
Фото: ural-n.ru
Пять миллионов рублей потратят на праздничный салют в Екатеринбурге
Фейерверки будут запускать с набережной стадиона «Динамо», в Преображенском парке Академического микрорайона и в летнем парке «Уралмаш». При этом дороже всего обошелся Екатеринбургу салют со стороны стадиона. На него город потратил три миллиона рублей. На фейерверк на «Уралмаше» ушло 1 миллион 17 тысяч рублей, а в Академическом – 1 миллион 25 тысяч рублей.
Также отмечается, что каждый из салютов продлится не меньше восьми минут.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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