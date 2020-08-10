Заключённого на Урале осудили за угрозу применения насилия в отношении сотрудника ИК

10:39 | 11.08.2020

В Верхотурье гражданина Республики Таджикистан признали виновным в угрозе применения насилия, высказанной в отношении сотрудника исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что 16 января утром осужденный Оятулло Хакимов, содержащийся в штрафном изоляторе исправительной колонии общего режима, обратился в медицинскую часть с просьбой установить ему постельный режим, желая таким образом добиться послабления режима содержания. Однако заболевания не было и мужчине отказали.



Заместитель дежурного помощника начальника колонии неоднократно требовал от заключённого вернуться в камеру. На законные требования мужчина ответил отказом и начал угрожать применением в отношении него физического насилия.



С учётом всех обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»