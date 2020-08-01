Перед судом на Урале предстанет бывший инспектор ДПС, обвиняемый в получении взятки

10:54 | 10.08.2020

Фото: vladtime.ru

В Краснотурьинске перед судом предстанет 28-летний бывший инспектор ДПС. Его обвиняют в получении взятки.



По версии следствия, обвиняемый с февраля 2019 года по июнь 2020 года занимал должность инспектора ДПС отдельного взвода ГИБДД МО МВД России «Краснотурьинский».



24 мая 2020 года обвиняемый остановил для проверки документов водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ранее этот водитель уже садился пьяный за руль.



Предложив пройти в патрульный автомобиль, инспектор ГИБДД сообщил водителю о том, что отстранит его от управления машиной и направит на медицинское освидетельствование. Кроме того, инспектор подчеркнул, что оснований достаточно для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, повергнутым административному наказанию).



Водитель попросил инспектора отпустить его и предложил за это 30 тысяч рублей. Инспектор согласился. Позже водитель передал деньги.



Обвиняемый вину признал в полном объеме. Следственными органами в отношении водителя вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с тем, что им написана явка с повинной, а также в связи с активным способствованием раскрытию преступления.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснотурьинский городской суд. Инспектору грозит до восьми лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»