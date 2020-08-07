В Екатеринбурге охранник подрался с подростком

12:10 | 9.08.2020

Фото: tkanix.guru

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Белинского охранник дома и 17-летний парень устроили потасовку. Есть пострадавший.



По словам молодого человека, оба участника конфликта вспылили, а затем мужчина ударил его ногой по голове. Подростка госпитализировали в ДГКБ № 9.



В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что сотрудники полиции начали проверку. Все участники потасовки установлены и опрошены. Пострадавший направлен на судебно-медицинское освидетельствование. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»