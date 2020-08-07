На ЕКАДе нашли выброшенные медицинские документы

20:44 | 7.08.2020

Фото: читатель E1.RU

Екатеринбуржец обнаружил на свалке на 61-м километре ЕКАДа мешки с медицинскими документами, в которых содержатся персональные данные пациентов. Возможно, они принадлежат ГКБ №40.



Документы представляют собой служебные записки и акты сдачи-приемки работ. Также среди них есть бумаги с персональными данными пациентов. Отмечается, что в документах стоят разные даты: 2002 года и 2014.







— Мы проведем по этому поводу служебную проверку. Это серьезная информация, личные данные пациентов не должны быть доступны [посторонним], — сообщила Е1 пресс-секретарь ГКБ №40.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»