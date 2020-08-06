В Свердловской области коронавирусом заразились еще 180 человек

12:48 | 7.08.2020

Фото: kavkaz.rbc.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 180 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 21 905 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+112), Алапаевского района, Арамили, Артемовского, Асбеста, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского муниципального района, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Слободо-Туринского муниципального района.



Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 111 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 231. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»