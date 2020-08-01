Губернатор Свердловской области повысил зарплату госслужащим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 1 октября будут увеличены месячные оклады госслужащих. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона.«Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе.Таким образом, оклады будут повышены на 3%.