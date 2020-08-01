Нижнетагильский ВГОК задолжал 66 миллионов рублей за электричество

10:59 | 6.08.2020

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В Нижнем Тагиле арбитражный суд начал производство по иску АО «Энергосбыт плюс» к Высокогорскому горно-обогатительному комбинату (ВГОК). Предприятие задолжало более 66 миллионов рублей за электроэнергию.



До 26 августа предприятию необходимо представить отзыв на исковое заявление и приложить доказательства направления его истцу и другим участникам дела. Предварительное заседание назначено на 1 сентября.



Отметим, ранее иск о взыскании задолженности с комбината в размере 2,1 миллиона рублей подал в суд МУП НТТС. А в июне суд обязал предприятие выплатить долг АО «Энергосбыт плюс» в размере 74,3 миллиона рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»