Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге

Автобус, в который посадили задержанного на протестной акции, уехал от Театра драмы. Вслед другие участники кричали «Позор!».Машина уехала, несмотря на то что люди пытались перекрыть дорогу. После произошедшего участников акции стало больше.Отметим, что задержанный пришел на акцию с собакой. Питомца сейчас взяла одна из участниц акции, Ольга."Мне просто стало его жалко. Собаку начали топтать и я забрала её", - говорит Ольга.По словам некоторых очевидцев, задержанного в автобусе избили.