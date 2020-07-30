Ещё 210 свердловчан заболели коронавирусом

12:36 | 31.07.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 210 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20582 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+123), Арамильского, Ачитского городских округов, Асбеста, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого и Сысертского городских округов.



Состояние 149 госпитализированных оценивается как тяжёлое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 548. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 606 человек. Общее число выписанных достигло 16981. Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 270.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»