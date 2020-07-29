Александр Высокинский отстранил от должности своего зама по социальной политике

11:34 | 30.07.2020

фото: екатеринбург.рф

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отстранил от должности своего заместителя по социальной политике Дмитрия Баранова. Об этом, со ссылкой на собственный источник в администрации города сообщает портал E1.RU.



Баранов отвечает в мэрии за социальную и молодежную политику, образование, культуру, здравоохранение, физкультуру и спорт. Поводом для такого решения градоначальника стали регулярные нарушения дисциплины со стороны вице-мэра.



Сам Дмитрий Баранов комментировать ситуацию отказался.



«Пока не могу дать никаких комментариев по этому поводу, извините», — сказал он E1.RU.



Напомним, карьеру муниципального служащего 53-летний чиновник начал в 2005 году с должности заместителя главы Кировского района Екатеринбурга по социальным вопросам. В 2018 году занял должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики.

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