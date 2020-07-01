В Красноуральске подростки избили 13-летнюю девочку

14:45 | 29.07.2020

Фото: prokazan.ru

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с избиением группой подростков 13-летней девочки в Красноуральске.



Инцидент произошел 24 июля за зданием МБОУ ДО «Детская школа искусств». Правоохранителями установлено, что четыре подростка в возрасте от 11 до 14 лет избили пострадавшую руками и ногами из хулиганских побуждений.



При этом, в ведомстве добавили, что один из напавших состоит на профилактическом учете в ПДН в связи с самовольным уходом.



На данный момент к расследованию подключился и СКР по Свердловской области. Следователи выясняют детали и обстоятельства произошедшего, ведется опрос участников конфликта и их законных представителей.



Родители хулиганов уже привлечены к административной ответственности, а сами подростки поставлены на профилактический учет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»