В говядине из Свердловской области обнаружена смертельно опасная бактерия

14:21 | 29.07.2020

Фото: yandex.ru

В произведенной на Среднем Урале говядине обнаружена опасная для человека бактерия – возбудитель листериоза. Об этом заявило Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан.



Помимо башкирской продукции, специалисты отобрали пробы и из говядины, производимой ООО «Агросервис ЕКБ», поставившей мороженую говядину в полутушах и четвертинах. Как отмечает ЕАН, «Агросервис» – единственный не местный поставщик, продукцию которого решили проверить.



Пробы были взяты прокуратурой Республики совместно со специалистами ветеринарного управления в социальных учреждениях региона. Проверка показала, что во всех отобранных пробах обнаружен возбудитель листериоза.



Данное заболевание поражает иммунную и нервную системы, что может привести к гибели. Также из-за возбудителя инфекции могут пострадать органы пищеварения, печень, селезенка, лимфатические узлы, а также головной мозг.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»