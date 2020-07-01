Главу свердловского минздрава Андрея Цветкова отправят в отставку

16:30 | 27.07.2020

Фото: Правда УрФО

Министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова отправят в отставку. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал». Вместо него на пост главы минздрава заступит главврач ДКБ №9 Андрей Карлов.



– Отставка главы областного минздрава стала логичным продолжением проверки федерального Росздравнадзора и экстренного визита Министра здравоохранения Мурашко. Новому главе ведомства сил в срочном наведении порядка в регионе, занимающем второе место по заболеванию коронавирусом. Как минимум, необходимо отменить все эти игры со статистикой, ради которых свердловчанам фактически заблокирована возможность пройти КТ легких. Также важно срочно наладить проваленную работу по маршрутизации в части лечению других видов болезней. Все-таки, есть заболевания и кроме коронавируса. И от них тоже необходимо лечить людей. Другая, не менее сложная задача - зачистка областного Минздрава от одиозных фигур, особенно сидящих на госзакупках и хвастающихся своим особым положением в силу связей с высокими покровителями, – прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.



Добавим, что губернатор Свердловской области пока не подписал указ об отставке Цветкова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»