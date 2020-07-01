В Белоярском школьница села на памятник героя ВОВ

В поселке Белоярский Свердловской области школьница забралась на памятник героя Великой Отечественной войны, показала средний палец, а затем уселась на плечи бюста.Как пишет сообщество «Плохие новости», подросток также глумилась над конструкциями, поставленными ко Дню Победы. Все происходящее запечатлено на фотографиях.Подросток уселась на бюст Николая Антоновича Попова – героя Советского Союза. Сама «фотосессия» проходила на монументе «Огонь памяти», где установлены две пушки и пять бюстов героям СССР Степану Ананьину, Михаилу Едомину, Виктору Изматдинову, Петру Сысоеву Акимовичу и Николаю Попову.– Нет воспитания – нет чести, уважения и морали, – пишет под постом «Плохие новости» один из пользователей.