Отец Сергий призвал Россию, Белоруссию и Украину к объединению в самодержавное государство

14:47 | 27.07.2020

Фото: lozero.ru

Схимонах Сергий (Романов) выступил с очередным обращением, в котором призвал к объединению жителей России, Белоруссии и Украины. Священник отметил, что разъединение, которого не было в прошлом, привело к множественным конфликтам:



«Кто уничтожил Донецк, Славянск и другие города в Украине? Кто виноват в гибели православных солдат и офицеров с русской и украинской сторон? Кому нужна была война в Чечне и других республиках? В самодержавной России и Советском Союзе не было разделения наций, все жили в мире и согласии. Кто вернет наших сыновей погибших в Афганистане и Сирии?»



В своей речи отец Сергий традиционно раскритиковал действия президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и патриарха всея Руси Кирилла:



«Неужели в Российском православной церкви не найдется архиерея, который заменит Гундяева в чине патриарха всея Руси? Почему преступники правят нашей страной? Их прикрывает и направляет враг церкви Христовой и православной веры хазарский каганат», – объясняет священник.



По мнению Романова, сейчас в России идёт духовная война, и страна победит в ней только с помощью Бога:



«Сейчас нам предлагают уничтожить 7 миллиардов, а один миллиард должен быть без жалости и сострадания, то есть быть бесами во плоти. Мы научились побеждать, пали стены страха, ужаса и паники. Идет духовная война. Россия выйдет победителем только с Богом, с Матерью Божией, с верой, со всеми святыми в мире просиявшими и православным царем», – заявил он.



Кроме того, священнослужитель раскритиковал дистанционное обучение, на которое перешли многие школы в период пандемии коронавируса:



«Раньше, когда хотели разрушить деревни – закрывали храмы, школы. Сейчас, чтобы погубить Россию, делают то же самое – закрывают храмы и предлагают образование по онлайну. По каким методическим указаниям родители должны воспитывать своих детей? Когда одному - девять, другому - двенадцать, третьему - пятнадцать лет?», – подчеркнул Сергий.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»