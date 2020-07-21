Глава МЧС РФ прибыл в затопленные Нижние Серги

11:26 | 22.07.2020

Фото: inburg.ru

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев добрался до Нижних Серег, где в ночь с понедельника на вторник произошел крупный потоп из-за проливных дождей и вышедших из берегов рек.



Сейчас на месте происшествия работают спасатели: разбирают завалы камней и деревьев, расчищают участки, достают из русла реки мусор, обломки деревьев, остатки транспортных средств, откачивают воду из подвалов домов, которые подлежат восстановлению.



Напомним, от паводка в Нижних Сергах пострадали 63 дома, два из которых не подлежат восстановлению. Всем, кто получил ущерб, выплатят по 15 тысяч рублей: по 10 из регионального бюджета, пять – из муниципального. Также комиссия должна оценить ущерб в каждом конкретном случае, рассчитать размеры компенсаций.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»