В Храме-на-Крови в Екатеринбурге состоится прощание с композитором Родыгиным

09:37 | 22.07.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоится прощание с известным уральским композитором Евгением Родыгиным.



Похороны музыканта пройдут на Широкореченском кладбище, добавили в Уральском центре народного искусства.



Напомним, автор песен «Уральская рябинушка» и «Свердловский вальс» скончался 19 июля в возрасте 95 лет. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, узнав о кончине композитора, официально объявил 2020 год – Годом памяти выдающегося человека.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»