Глава МЧС России прибудет в затопленные Нижние Серги

14:58 | 21.07.2020

Фото: e1.ru

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в затопленный город Нижние Серги. Пока неизвестно, когда именно Зинчев окажется в Нижних Сергах.



«Глава МЧС Зиничев по поручению Путина вылетает в Свердловскую область, где введен режим ЧС из-за паводка» - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Напомним, в Нижних Сергах накануне произошел сильный потоп из-за ливня и повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая. Сегодня из Екатеринбурга на место происшествия прибыли 50 спасателей и семь единиц спецтехники для эвакуации жителей.



«Мы санаторий приготовили - один корпус, открыли детский сад, школу. Под крышу заберем всех», - заявил глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»