В Первоуральске парень за рулем ВАЗ сбил семилетнюю девочку

10:15 | 21.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Первоуральске автомобиль ВАЗ-21140 сбил семилетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть. У ребенка диагностировали рваные раны головы и лица, ее отвезли в ДГКБ №9 Екатеринбурга.



Как рассказали в ГИБДД, за рулем автомобиля был 18-летния парень со стажем вождения пять месяцев. При движении по улице Попова он допустил наезд на девочку-пешехода, которая неожиданно выбежала на дорогу с левой стороны перед машиной. Автомобиль задел ребенка левым боковым зеркалом.



В момент аварии мама девочки была дома с другим ребенком. Дочь она отпустила гулять со старшей сестрой. Как сообщил водитель ВАЗ, девочку он заметил в последний момент, столкновения тогда уже было не избежать.



Отмечается, что родителей пострадавшего ребенка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»