В Нижних Сергах эвакуируют жителей из зоны потопа в пункты временного размещения

00:55 | 21.07.2020

Фото: Группа «Подслушано Нижние Серги» в соцсети «ВКонтакте»

Спасатели совместно с местной администрацией эвакуируют жителей в зоне подтопления в Нижних Сергах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сегодня в Нижних Сергах случился потоп. По сообщению МЧС это случилось из-за ливня и повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая. В соцсетях появились ролики потопа - на видео автомобили ушли под воду по самые крыши, потоки сносят гаражи, затапливают первые этажи зданий.



Из Екатеринбурга в город отправлены 50 спасателей и семь единиц спецтехники. Кроме этого, в главке МЧС развернули оперативный штаб по ликвидации последствий потопа.



Эвакуированных людей размещают в пунктах временного размещения. Об этом сообщил глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев.



«Мы санаторий приготовили - один корпус, открыли детский сад, школу. Под крышу заберем всех», - заявил Еремеев ТАСС.

© «Вечерние ведомости»