В Екатеринбурге задержали участников массовой драки между южанами

19:15 | 20.07.2020

Сотрудники полиции задержали нескольких участников драки между южанами на улице Пехотинцев в Екатеринбурге, сообщили veved.ru источники в правоохранительных органах. По данным издания, задержание проводили оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области при содействии бойцов Росгвардии. Также известно, что в мероприятии по задержанию представителей южных республик принимали участие сотрудники регионального УФСБ.



Всего было задержано около 10 молодых людей в возрасте 17-21 года, выходцев из Средней Азии. Часть из них была задержана в районе ТРЦ «Карнавал», другая поблизости, на улице Контролеров. Не исключено, что они повторно собирались на «стрелку». По другой информации, были задержаны участники драки, которые, несмотря на профилактические беседы внутри диаспоры, продолжали радикализировать конфликт в социальных сетях.



Напомним, что вечером 18 июля на улице Пехотинцев около супермаркета «Монетка» (рядом с бывшим кафе «Заравшан») собралась группа примерно из 200 мигрантов, которые выясняли отношения друг с другом с использованием подручных предметов – палок и камней. На следующий день ситуация повторилась. Конфликт произошел из-за того, что киргизы и таджики не подели площадку на спортивном стадионе.

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