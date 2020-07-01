Сергий не явился на заседание Верхнепышминского суда

17:00 | 20.07.2020

Фото: скриншот видео

В городском суде Верхней Пышмы началось заседание по административному делу схимонаха Сергия. Он обвиняется в возбуждении ненависти или вражды в проповеди. Как сообщает ТАСС, сам отец Сергия на суд не пришел. Его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова.



По данным суда, Сергия привлекают за высказывания, допущенные им в ходе проповеди в Среднеуральском женском монастыре, которые носят признаки возбуждения вражды, ненависти, розни, унижения человеческого достоинства к группе лиц по национальному признаку, призывы к выселению неопределенного круга лиц, призывающих к соблюдению режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Данные высказывания зафиксированы на видео, опубликованные в интернете.



Напомним, что ранее, 7 июля, отца Сергия признали виновным в распространении СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и угрозу массового нарушения общественного порядка. Тогда ему назначили штраф в размере 90 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»