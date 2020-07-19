Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 18 тысяч

13:03 | 20.07.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали ещё 234 случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 18023 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+123), Алапаевска, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Дегтярска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Полевского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.



Состояние 187 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 939. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 306 человек. За всё время – 12092.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 195.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»