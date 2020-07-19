В России успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19

10:25 | 20.07.2020

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Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.



Сегодня утром из Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко была выписана вторая группа в составе 20 добровольцев. В результате вакцинации у них выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.



Полученные при испытаниях данные будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии для оценки и подготовки к госрегистрации вакцины.



В Минобороны подчеркнули, что испытания вакцины проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»