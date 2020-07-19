Киргизы и таджики вновь устроили массовую потасовку в Екатеринбурге

09:43 | 20.07.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Сортировке произошла вторая массовая потасовка с участием представителей киргизской и таджикской диаспор.



Глава Ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры Фарух Мирзоев в беседе с Е1.RU отметил, что, по его информации, на месте находились молодые люди 17–18 лет, но кто именно участвовал в потасовке ещё предстоит установить. Также Мирзоев сообщил, что 18 июля все начиналось хаотично, а вчера продолжилось примерно в 21:30.



Отмечается, что сначала всё было спокойно, участники потасовки разговаривали, а затем что-то случилось. На место происшествия выезжала полиция и представители диаспор (когда прибыли они, на Пехотинцев уже никого не было).



По словам Фаруха Мирзоева, все может перерасти в межнациональный конфликт. При необходимости представители диаспор помогут правоохранителям. Если окажется, что никакого криминала нет – среди участников конфликта будет проведена профилактическая работа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»