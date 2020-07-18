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09:47 | 19.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 33-летний мужчина

В Екатеринбурге больше двух месяцев разыскивают без вести пропавшего 33-летнего Антона Шпака. С 29 апреля его местонахождение неизвестно, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 192 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, тёмно-русые короткие волосы. Особые приметы: татуировка на левом предплечье. В день исчезновения был одет в чёрную ветровку, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Если вы видели пропавшего – сообщите об этом инфоргу поиска Алёне по номеру телефона 8 999 368 60 02.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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